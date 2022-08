Guido con il cambio manuale. A volte è una sofferenza. Usare la frizione e scalare le marce nel traffico ti logora. Mia moglie non può guidare la mia auto, il che limita le nostre possibilità di trasporto. E quando sono al volante, non posso tenere in una mano una deliziosa e rinfrescante granita fredda, almeno non in modo sicuro. Ma nonostante l’inconveniente, amo il cambio manuale. Adoro

la sensazione di essere io a manovrare la mia auto, e non solo a guidarla. Ecco perché ho guidato con il cambio manuale negli ultimi vent’anni.

Questa tradizione potrebbe presto finire. Quando arriverà il momento di sostituire la mia auto attuale, probabilmente non riuscirò a trovarne un’altra simile. Nel 2000, più del 15 per cento delle auto nuove e usate vendute dal rivenditore di auto CarMax erano dotate di cambio manuale; nel 2020, questa percentuale era scesa al 2,4 per cento. Tra le centinaia di nuovi modelli di auto in vendita negli Stati Uniti quest’anno, quelli con il cambio manuale sono appena una trentina.

Le auto elettriche, che oggi rappresentano oltre il 5 per cento delle vendite di auto, non hanno nemmeno il cambio. Si dice che Mercedes-Benz abbia in programma di ritirare tutte le sue auto con cambio manuale entro la fine del prossimo anno, in tutto il mondo, una decisione dettata in parte dall’elettrificazione; si dice che Volkswagen farà lo stesso entro il 2030, e altri marchi sicuramente li seguiranno. Il cambio manuale è da tempo un mercato di nicchia negli Stati Uniti e presto si estinguerà.

Save the manuals

Non si può dire che non siamo stati avvertiti. Da anni si lamenta il declino del cambio manuale. Nel 2010 la rivista automobilistica Car and Driver ha lanciato la campagna “Save the manuals” (Salviamo le auto manuali), insistendo sul fatto che i conducenti che “imparano a gestire l’automobile nella sua totalità” si divertiranno di più e lo faranno meglio. È seguito l’hashtag #SaveTheManual.

Per i suoi sostenitori, cambiare le marce da soli non è solo una fonte di piacere o un modo per affinare la propria guida. Un’auto manuale ha anche meno probabilità di essere rubata, visto che un numero minore di persone sa come

guidarla. È più economica da acquistare (almeno lo era un tempo) e in passato aveva costi di gestione e manutenzione più bassi. Un’auto manuale può essere avviata a spinta se la batteria è scarica, il che rende meno probabile rimanere bloccati da qualche parte; le marce possono inoltre essere usate più facilmente per frenare il motore, il che può ridurre l’usura e rendere più facile e sicuro guidare in discesa.

Ma il fascino principale del cambio manuale deriva dalla sensazione che trasmette al guidatore: la sensazione, reale o immaginaria, di avere il controllo della situazione. Secondo Matthew Crawford, consulente aziendale, riparatore di motociclette e autore di bestseller, coltivare questa sensazione non è solo un vezzo. Gli esseri umani sviluppano strumenti che li aiutano a muoversi, come i cavalli addomesticati, carrozze, biciclette e automobili, e poi estendono la loro consapevolezza a questi strumenti. Il conducente “diventa un tutt’uno” con la macchina, come si suol dire. Nel suo libro del 2020, Why we drive (Perché

guidiamo), Crawford sostiene che un dispositivo diventi una protesi. Il pilota si fonde con il cavallo. Muovere lo strumento significa muovere se stessi.

Crawford sostiene che questo potenziamento cognitivo è possibile solo quando si riescono a interpretare i componenti dello strumento che si sta utilizzando. Così come il cavallerizzo deve percepire l’andatura del cavallo, così il conducente deve capire come funziona il motore. Ma la moderna tecnologia automobilistica tende a inibire questa sensazione. Il servosterzo, l’iniezione elettronica di carburante, i sistemi antibloccaggio e, sì, il cambio automatico ostacolano i “legami naturali tra azione e percezione”, scrive Crawford. Inibiscono la capacità del guidatore d’interpretare la condizione e le possibilità dell’auto attraverso un sano ciclo di azione e informazione.