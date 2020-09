Fino alla fine d’agosto, l’estate di Paul Rusesabagina non aveva avuto niente d’eccezionale. Per mesi quest’uomo di 66 anni non aveva fatto molto più che sedersi nella veranda della sua casa in Texas, annaffiare le piante, telefonare ai figli e chiacchierare con i vicini. Dopo essere guarito da un cancro, era preoccupato per il covid-19 e osservava scrupolosamente le misure raccomandate per evitare di essere infettato dal virus. Le sue settimane sono passate senza problemi.

Ma dall’altra parte del mondo, nel Ruanda in cui è nato, le agenzie di sicurezza stavano architettando dei piani per portare questo ex imprenditore nella capitale Kigali e costringerlo ad affrontare delle accuse di terrorismo, un processo, la prigione.

L’operazione segreta – definita dagli avvocati di Rusesabagina un’“estradizione illegale” – ha portato l’attenzione del mondo sulla storia traumatica di questo paese africano, sugli spietati tentativi di mettere a tacere i dissidenti da parte del suo leader storico, su una regione che danza sull’orlo di un catastrofico conflitto, e su una famiglia sotto shock.

Sorvegliati da Kigali

“Siamo sotto pressione e preoccupati, ma siamo forti. Nostro padre ci ha insegnato a essere così, ad aspettarci l’imprevedibile in ogni momento. Vogliono mettere a tacere la sua voce”, ha dichiarato il figlio di Rusesabagina, Filston.

Rusesabagina non aveva più messo piede in Ruanda dai tempi del genocidio che provocò la morte di circa ottocentomila persone nel 1994, ma con il passare degli anni si è sempre più impegnato in attività volte a rovesciare Paul Kagame, che da vent’anni è presidente del paese.

Per mesi, forse anni, i servizi di sicurezza ruandesi hanno tenuto sotto osservazione Rusesabagina, la cui famiglia sapeva da molto tempo di poter essere oggetto d’intimidazioni e sorveglianza. “Per tutta la vita siamo stati prudenti (…), sempre consapevoli di poter essere pedinati o intercettati”, ha spiegato Filston Rusesabagina.