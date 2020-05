Nei giorni precedenti alla fase due, cominciata l’11 maggio, l’isola è uscita ogni giorno un po’ di più dal suo torpore, con un misto di paura e desiderio. “La società si riorganizza”, constata il commissario Jean-François Lebon, direttore dipartimentale della pubblica sicurezza. “La popolazione si è dimostrata disciplinata e ha seguito le misure”. La chiusura delle spiagge, delle aree per i pic-nic e dei sentieri è stata rispettata anche durante i fine settimana. Non ci sono state contestazioni o violenze nei quartieri più sensibili, come temevano le autorità.

Dal 17 marzo La Riunione, dipartimento d’oltremare francese nell’oceano Indiano, fa parte degli “alunni virtuosi”. Non sorprende che sia entrata nella lista dei dipartimenti contrassegnati in verde, che avranno meno restrizioni. Qui il covid-19 non ha provocato decessi. Lunedì 4 maggio erano 423 i casi registrati dall’inizio dell’epidemia, di cui due terzi guariti. Una sola persona si trovava in rianimazione, altre tre erano ricoverate in ospedale. Meno dell’1 per cento delle persone sottoposte a tampone è positiva. Da un mese i nuovi casi registrati sono meno di dieci alla settimana.

“L’epidemia ha avuto una flessione. La circolazione del virus è molto scarsa”, osserva il dottor Patrick Gérardin, epidemiologo e presidente del consiglio scientifico per il covid-19 dei centri ospedalieri universitari (Chu) della Riunione. “Non esistono catene di trasmissione autoctone attive. I casi positivi vengono messi in quarantena. I servizi sanitari non sono mai stati travolti. Per ora siamo sfuggiti all’ondata”.

Secondo il medico il virus è stato introdotto da persone “piuttosto giovani e in buona salute”: “La carica virale è stata bassa e la contagiosità limitata”. L’isolamento annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron è cominciato sei giorni dopo la comparsa del primo caso, l’11 marzo, e questo ha permesso di evitare la diffusione della malattia. E lo stesso ha fatto “il tracciamento organizzato dall’agenzia regionale della sanità e dall’agenzia nazionale Santé publique France, che ha seguito più di 3.500 persone”, aggiunge Camille Goyer, che dirige l’ufficio del prefetto della Riunione, Jacques Billant.

Altre misure fondamentali sono state la limitazione del traffico aereo e i controlli sanitari alle frontiere. Il 24 marzo i viaggiatori che presentavano dei sintomi potevano sottoporsi a controlli al loro arrivo. Poi i voli commerciali sono stati ridotti a tre a settimana, rispetto ai trenta che ci sono normalmente. Dal 31 marzo un decreto del prefetto impone un rigido isolamento di 14 giorni a tutte le persone in arrivo. Più di mille sono state sistemate in alberghi requisiti a spese dello stato.

Gli strumenti migliori

Con la fine dell’isolamento, questa strategia resterà in vigore. Perché i medici dicono tutti la stessa cosa: “Il virus è arrivato tramite l’aeroporto, e da lì tornerà”. Più dei due terzi degli infettati hanno contratto la malattia fuori dall’isola. “La completa ripresa del traffico aereo non è all’ordine del giorno e il sistema dell’isolamento di quattordici giorni dovrebbe essere mantenuto almeno fino al 2 giugno”, ha chiarito Billant presentando, il 30 aprile, il piano della Riunione per l’allentamento delle misure restrittive. Il 4 maggio il primo ministro francese Édouard Philippe ha precisato al senato che i divieti d’ingresso in tutti i territori d’oltremare saranno mantenuti “oltre l’11 maggio”, con “l’obbligo di due settimane di quarantena”.

Un modello elaborato da statistici ed epidemiologi dei Chu e di Santé publique France contiene delle indicazioni per le prossime settimane. In caso di riapertura completa dell’aeroporto, senza controlli, La Riunione potrebbe vivere una catastrofe sanitaria con ottantamila persone infettate e con trentamila malati su più di 850mila abitanti al picco dell’epidemia, previsto per l’inizio di settembre. Le proiezioni prevedono anche seimila ricoveri in ospedale, duemila dei quali in rianimazione. Una situazione insostenibile, visto che la capacità iniziale di cinquanta posti letto in rianimazione è stata portata a ottanta e che l’isola deve già fare i conti con una violenta epidemia di dengue. In uno scenario che comprende la riapertura dell’aeroporto con test effettuati sulle persone in arrivo, l’isolamento per due settimane e la limitazione dei voli, le curve prevedono dei “piccoli rimbalzi” dell’epidemia a luglio, ipotizzando che cinque viaggiatori al giorno sfuggano ai controlli sanitari.

Per il dottor Géraldin, che ha coordinato lo studio, la riapertura dell’aeroporto può essere solo “progressiva”, sperando che l’isolamento continui a determinare un calo dei casi in Francia. Il medico insiste anche sulle “incertezze” legate all’inizio dell’inverno australe nell’isola e al calo della temperatura, “che sarebbero più propizi alla circolazione del virus”. Secondo lui le mascherine e i “test correttamente eseguiti” restano i migliori strumenti per lottare contro le trasmissioni autoctone.

Sul primo punto, il prefetto ha annunciato una produzione industriale locale di cinquecentomila mascherine usa e getta alla settimana a partire da metà maggio, e di un milione a giugno. A queste si aggiungerebbero 1,2 milioni di mascherine di stoffa realizzate da artigiani, associazioni e volontari in collaborazione con le comunità locali. La direttrice dell’agenzia sanitaria regionale, Martine Ladoucette, ha annunciato che i test saranno triplicati, arrivando a 1.300 al giorno, con la speranza che sia assicurato il rifornimento di tamponi e prodotti reagenti.