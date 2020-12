Può produrre in serie email, codici informatici, pubblicità online, trame per videogiochi, giri di chitarra e consigli per i costumi di Halloween. Può scrivere poesie che ricalcano in modo disarmante lo stile di Emily Dickinson, di Ernest Hemingway e perfino, se è allenato a farlo, un’immaginaria conversazione tra questi due autori. Le possibilità sembrano quasi infinite. Per questo, quando ho avuto l’opportunità d’interagire con Gpt-3 – un nuovo modello di generazione del linguaggio che negli ultimi mesi ha scosso il mondo dell’intelligenza artificiale – mi sono affidato al suo aiuto per scrivere una descrizione di me, chiedendogli di scriverla come se fossi Luke Skywalker, l’eroe di Guerre stellari.

Essendo stato programmato con praticamente qualsiasi testo accessibile su internet, Gpt-3 impressiona per velocità, portata e versatilità. Questo è il testo che ha prodotto all’istante: “John Thornhill era già un eroe di guerra decorato quando è entrato nell’Alleanza ribelle. Aveva esperienza nel far esplodere ordigni e possedeva uno spiccato intuito nell’arte della guerra, ma la sua vera forza stava nel suo squadrone. Dopo essere arrivato a comandare uno squadrone tutto suo nei ranghi della Ribellione, John ha guidato i suoi uomini in numerose battaglie, che hanno fatto di lui un leader incrollabile, dotato dello spirito di un vero Ribelle”. È arrivato il momento di aggiornare i miei biglietti da visita.

Grazie ai recenti progressi dell’apprendimento automatico, i sistemi di generazione del linguaggio stanno diventando sempre più diffusi. Quill, creato dall’azienda tecnologica Narrative Science, è in grado di processare dati sulle prestazioni di un portafoglio di titoli azionari e scrivere riassunti per gli investitori. Ma quanto a capacità di adattamento niente può battere Gpt-3, lanciato a maggio da OpenAI, una società di ricerche sull’intelligenza artificiale con sede a San Francisco. Frutto di un investimento stimato di 12 milioni di dollari, il modello contiene 175 miliardi di parametri di linguaggio, cento volte più del prototipo precedente. Si tratta, per usare una frase dello scienziato informatico britannico Alan Turing, della più impressionante macchina “d’imitazione” mai costruita finora.

Turing fu una delle prime persone a immaginare in che modo il mondo sarebbe stato trasformato da macchine in grado di pensare. Nel suo articolo Computing machinery and intelligence, del 1950, spiegava che i computer sarebbero potuti diventare talmente abili nell’imitare gli esseri umani che sarebbe stato impossibile distinguerli dalle persone in carne e ossa. “Possiamo sperare che un giorno le macchine competeranno con gli esseri umani in tutti i campi puramente intellettuali”, scrisse Turing.

Bagliori di vera intelligenza

Queste macchine informatiche universali sarebbero state in grado di vincere quello che lui definiva un “gioco dell’imitazione”, cioè convincere una persona che sta comunicando con una persona quando in realtà sta parlando con un software (anche se oggi alcuni sostengono che il successo del cosiddetto test di Turing potrebbe essere il frutto della tendenza umana a credere a tutto più che di una reale intelligenza delle macchine). Settant’anni dopo, grazie al rapido sviluppo di internet e all’aumento esponenziale della potenza informatica, siamo entrati in un mondo dove il ruolo delle macchine supera anche l’immaginazione di Turing. Grazie a nuove tecniche di software, come le reti neurali e l’apprendimento profondo, gli informatici sono diventati molto più abili nell’addestrare le macchine a giocare al gioco dell’imitazione.

Alcune delle persone che hanno già provato Gpt-3 sostengono che offra bagliori di vera e propria intelligenza, il che segnerebbe un importante passo verso il punto d’arrivo definitivo dell’intelligenza artificiale: l’intelligenza artificiale forte (Agi), il momento in cui l’intelligenza elettronica pareggerà quella umana in quasi tutti gli ambiti intellettuali. Altri respingono quest’ipotesi, ritenendola priva di senso: fanno notare i comici errori di Gpt-3 e sostengono che mancano ancora molti importanti passi avanti concettuali prima della creazione di una super intelligenza di questo tipo.

Secondo Sam Altman, l’imperturbabile amministratore delegato di OpenAi, c’è un motivo se le persone intelligenti sono così esaltate per Gpt-3. “Abbiamo qui le prove del primo precursore dell’intelligenza artificiale applicata a scopi generali: un sistema che può sostenere molte applicazioni, e molto diverse tra loro, e che migliora davvero il genere di software che possiamo costruire”, dice Altman, 35 anni. “Credo che offra uno sguardo sul futuro”.