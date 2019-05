Dietro a ogni robot c’è un essere umano

“Abbiamo rigide misure di sicurezza operative e tecniche, oltre a una politica di tolleranza zero rispetto agli abusi del nostro sistema”, ha dichiarato Amazon in un’email inviata a Bloomberg, in cui precisa che l’azienda analizza solo estratti “molto brevi” delle registrazioni. Questa notizia ci dice molto sul modo in cui funzionano i “dispositivi intelligenti”. Gli altoparlanti su cui è attiva Alexa sanno interpretare le conversazioni, ma Amazon ha bisogno dell’intervento di persone in carne e ossa per rendere l’assistente virtuale più umana, farle comprendere accenti diversi, riconoscere i nomi delle persone famose e rispondere a comandi più complessi.

Secondo Amazon, gli utenti possono rinunciare a questo servizio, ma a quanto pare sono iscritti automaticamente. L’azienda sostiene che le registrazioni sono rese anonime, che tutte le informazioni in grado di far risalire agli utenti vengono cancellate e che le registrazioni sono acquisite solo dopo che gli utenti si rivolgono al dispositivo usando la parola d’attivazione.

L’11 aprile un articolo pubblicato su Bloomberg ha rivelato che centinaia di dipendenti in carne e ossa di Amazon provenienti da tutto il mondo, dalla Romania al Venezuela, ascoltano le registrazioni dei comandi vocali usati con gli altoparlanti Echo, spesso all’insaputa degli utenti. Sapevamo che Alexa ci ascolta: ora sappiamo che non è l’unica.

Lo stesso vale per molti oggetti che funzionano con l’intelligenza artificiale: sono dei prototipi. Possono solo avvicinarsi alle funzioni che promettono di fornire, mentre gli esseri umani contribuiscono a quello che alcuni ricercatori di Harvard hanno definito “il paradosso dell’ultimo miglio dell’automazione”.

I progressi dell’intelligenza artificiale creano impieghi temporanei, come contrassegnare immagini con un tag o analizzare documenti audiovisivi, mentre la tecnologia è concepita per sostituire il lavoro umano. Nel caso dell’altoparlante Echo, alcuni lavoratori della gig economy sono pagati per migliorare il software di riconoscimento vocale. Che in seguito, quando sarà perfezionato, verrà usato, per esempio, per sostituire il personale alla reception degli alberghi.

Migliaia di immagini

Nel 2016 alcuni ricercatori dell’Università di Stanford hanno usato un sistema di visione artificiale per determinare, con una precisione dell’88 per cento, l’appartenenza politica di 22 milioni di persone in base alla loro auto e al luogo di residenza. Se avessero usato un sondaggio tradizionale avrebbero avuto bisogno di un gruppo di persone che ci lavorasse, di una discreta somma di denaro e di mesi di lavoro.

Il sistema che hanno progettato, invece, ha portato a termine il lavoro in due settimane. Ma prima ha dovuto imparare cosa fosse un’automobile.

I ricercatori hanno reclutato dei lavoratori attraverso la piattaforma Mechanical turk di Amazon, e li hanno pagati per catalogare manualmente migliaia d’immagini di automobili, in modo che il sistema fosse in grado di differenziare forme, stili e colori.