Un successo dell’operazione segnerebbe l’avvento di una nuova era per il programma spaziale degli Stati Uniti. La Nasa ha deciso di esternalizzare il compito più importante dell’intero programma: trasportare esseri umani oltre i confini che ci separano dal resto dell’universo, e poi riportarli a casa. E a raccogliere il testimone non è stato il programma spaziale di un altro paese ma una società privata statunitense con un’esperienza di lanci in orbita di appena dieci anni. Hurley e Behnken saranno i primi astronauti della storia a viaggiare su un velivolo privato, progettato interamente da ingegneri che lavorano per Musk e non per l’agenzia spaziale. È un esperimento grandioso, ma è anche un’anticipazione del probabile futuro dei viaggi spaziali, in cui le società commerciali potrebbero trasportare le persone oltre l’atmosfera terrestre.

Nonostante il rinvio del decollo, e anche senza considerare la pandemia che incombe sullo sfondo, la posta in gioco nell’operazione è altissima. Hurley e Behnken sono due astronauti esperti che in passato hanno già volato per quattro volte a bordo degli shuttle (e tra l’altro sono legati da una amicizia profonda), ma resta il fatto che la SpaceX non ha mai lanciato un veicolo con degli esseri umani a bordo. La Nasa, dal canto suo, non ha mai affidato una responsabilità così grande a un privato. L’ultima volta che un astronauta americano ha volato su un veicolo spaziale nuovo di zecca è stato nel 1981.

Successo o catastrofe Quel momento imprevedibile è arrivato il 27 maggio. Più o meno. Due astronauti della Nasa, Doug Hurley e Bob Behnken, erano pronti a partire da Cape Canaveral a bordo di una capsula di SpaceX, ma il volo è stato cancellato pochi minuti prima del decollo a causa di un fattore che né la Nasa ne SpaceX possono controllare: le condizioni meteorologiche. È stato un finale frustrante per una giornata carica di attesa, per quanto questo tipo di inconvenienti sia piuttosto comune nei voli spaziali.

Alla fine il lancio del razzo si è concluso senza problemi. Se quel giorno qualcuno avesse detto agli ingegneri che dieci anni dopo la Nasa avrebbe accettato di piazzare due dei suoi piloti migliori in una capsula della SpaceX per mandarli nello spazio, probabilmente non ci avrebbero creduto. “All’epoca la sfiducia reciproca era evidente, e anche la mancanza di rispetto”, ha raccontato Reisman, che all’epoca partecipava al programma.

“Gli ingegneri della nasa erano esasperati. ‘Che diavolo stiamo facendo?’, si domandavano”, ha ricordato in una recente intervista Garrett Reisman, ex astronauta della Nasa e consulente di SpaceX. “Sembrava una follia”. In più di un’occasione l’approccio radicale e frenetico di Musk è entrato in rotta di collisione con quello metodico e ponderato della Nasa.

Nell’inverno del 2010 l’azienda aerospaziale SpaceX si preparava a lanciare una capsula nello spazio. Si trattava di una dimostrazione per la Nasa, e la speranza dei vertici di SpaceX era quella di poter riuscire, un giorno, a inviare forniture sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma pochi giorni prima del lancio, quando gli ingegneri ispezionarono il razzo, trovarono una crepa sull’ugello del motore. Per smontare il meccanismo, riparare il pezzo e riassemblare tutto ci sarebbero volute diverse settimane, e SpaceX non voleva aspettare. Così Elon Musk – miliardario, ingegnere capo e amministratore delegato della società – decise di mandare un tecnico con un paio di cesoie a Cape Canaveral, per aggirare il problema ed eliminare il componente difettoso.

Volendo ridurre la storia delle missioni spaziali negli Stati Uniti a un singolo punto su una mappa, segnato da una semplice combinazione di coordinate, la scelta cadrebbe sicuramente sulla costa sabbiosa della Florida centrale. È da lì che sono decollati gli astronauti del programma Mercury, i primi americani a viaggiare nello spazio. È da lì che sono partiti gli astronauti del programma Gemini per esercitarsi nelle manovre oltre l’atmosfera terrestre. Ed è sempre lì che è cominciato lo storico viaggio lunare degli uomini dell’Apollo. Da quella costa sono decollati e atterrati gli shuttle, e sono state tragicamente perse alcune vite umane. Per più di cinquant’anni tutti gli astronauti della Nasa che hanno lasciato il nostro pianeta lo hanno fatto da Cape Canaveral.

Nel 2011 uno shuttle americano si innalzò elegantemente nel cielo sopra la costa della Florida. Gli spettatori osservavano estasiati dal basso mentre il veicolo spaziale si allontanava nel cielo, ma in quel caso ai comandi non c’era nessuno, e lo shuttle non era diretto nello spazio.

Quell’anno, infatti, gli shuttle furono caricati su una serie di aerei e trasportarti alla vecchia maniera nelle loro nuove case, in musei sparsi sul territorio nazionale. Dopo trent’anni e 135 missioni, il programma era arrivato alla conclusione. Gli astronauti americani avrebbero dovuto trovare un altro modo per andare nello spazio.

Negli ultimi nove anni gli astronauti della Nasa hanno viaggiato insieme ai cosmonauti russi, stretti in piccole capsule in partenza dalle piattaforme di lancio del Kazakistan per raggiungere l’unico insediamento umano lontano dalla Terra, la Stazione spaziale internazionale. Per quando i vecchi nemici della Guerra fredda condividano ormai la gestione dell’Iss, gli statunitensi non hanno mai gradito il fatto di dover chiedere un passaggio ai russi. Dopo tutto il paese che ha mandato i suoi astronauti sulla Luna dovrebbe essere in grado di inviarli su una stazione orbitante a poca distanza dalla Terra.

Sganciarsi dai russi

Intanto a Cape Canaveral, tre anni dopo la definitiva partenza degli shuttle, è arrivata SpaceX, dopo aver firmato un contratto d’affitto per usare la piattaforma di lancio più famosa del paese.

Nello stesso anno, il 2014, la Nasa ha assegnato alla SpaceX un contratto da un miliardo di dollari per costruire un nuovo sistema per il trasporto degli astronauti. L’agenzia ha proposto lo stesso accordo alla Boeing. All’epoca non esisteva un’opzione interna, perché l’amministrazione di George W. Bush (2000-2008) aveva messo fine al programma Space shuttle e Barack Obama (2008-2016) aveva cancellato il piano di Bush di costruire una nuova flotta di velivoli per trasportare gli astronauti verso l’Iss e oltre.

Il nuovo programma, Commercial Crew, dovrebbe aiutare la Nasa a sganciarsi dai russi e a trasportare i suoi astronauti a bordo di velivoli che possano vantare un marchio “made in Usa”. L’accordo con Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, non è esattamente economico. Negli ultimi ultimi dieci anni il prezzo per un posto su un Soyuz è passato da cinquanta a novanta milioni di dollari. Il programma degli shuttle è stato cancellato anche per via dei costi eccessivi, e la Nasa spera che affidando il compito al settore privato e incaricando più di una società sarà possibile ridurre le spese per i viaggi in orbita. Oltre alla questione economiche c’è anche quella del patriottismo: un paese che opera nello spazio dovrebbe essere nelle condizioni di far partire i suoi esploratori.

La Nasa si è sempre affidata agli appaltatori per la costruzione dei velivoli, dai lander lunari agli shuttle. Stavolta, però, l’agenzia spaziale non ha più il controllo delle operazioni come accadeva in passato. La costruzione dell’intero sistema, dai singoli bulloni alle toilette montate dentro le capsule, è stata affidata alle due ditte private.

Per la Nasa il rapporto con Boeing è piuttosto familiare, dato che l’industria aeronautica ha già collaborato spesso con l’agenzia spaziale ed è abituata a rispettarne le regole. Ma una start-up esuberante come SpaceX ha tutta l’intenzione di stabilire regole proprie.