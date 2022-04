Tra tutti i pianeti del nostro sistema solare, Saturno è forse il più bello. Merito di quegli anelli! Sono composti da fasce di acqua ghiacciata con tracce di particelle rocciose, che prendono la forma di una delicata aureola. Da vicino, brillano di rosa tenue, grigio e marrone, e risplendono nell’oscurità. È difficile immaginare Saturno senza i suoi anelli. Ma non sono una caratteristica permanente del pianeta, e in effetti stanno scomparendo.

Ogni anno gli anelli di Saturno perdono parte del loro materiale. Le micrometeoriti che li colpiscono e la radiazione solare disturbano i minuscoli frammenti polverosi degli anelli e li caricano di energia elettrica. Le particelle, trasformate all’improvviso, entrano in sintonia con le linee di forza del campo magnetico di Saturno e iniziano a muoversi a spirale lungo quelle traiettorie invisibili. Quando le particelle si avvicinano troppo allo strato più esterno dell’atmosfera di Saturno, la gravità le attira all’interno, ed evaporano nelle nuvole del pianeta.

Gli astronomi la chiamano ring rain, o “pioggia anulare”, e nel corso del tempo questo e altri fenomeni contribuiranno a far dissolvere l’elemento distintivo che, per noi, rende Saturno quello che è, finché non rimarrà più nulla. Ma ora? “Noi vediamo gli anelli di Saturno nel loro periodo d’oro”, spiega James O’Donoghue, scienziato planetario della Jaxa, l’agenzia spaziale giapponese. Uno spettacolo magnifico che dalla nostra prospettiva sembra immutabile, ma che su vasta scala è fugace.

Il grand tour della Voyager 1

Potrebbe essere d’aiuto sapere che ci vorrà un po’: O’Donoghue e altri scienziati stimano che gli anelli scompariranno tra circa 300 milioni di anni. Gli abitanti della Terra hanno ancora molto tempo per meravigliarsi della loro bellezza e per studiarli. Perché, anche se gli astronomi hanno capito che gli anelli sono una specie in via di estinzione, non sanno ancora tutto su queste fasce, a partire da come si sono formate.

Gli anelli di Saturno hanno affascinato gli osservatori per secoli, ma siamo riusciti a vederli davvero da vicino solo all’inizio degli anni ottanta, quando la navicella spaziale Voyager 1 della Nasa ci passò accanto durante un grand tour dei pianeti esterni (come vengono chiamati i pianeti che si trovano oltre l’orbita terrestre). All’epoca, gli scienziati immaginavano che gli anelli potessero essersi formati circa 4,6 miliardi di anni fa, quando il sistema solare era giovane e turbolento. In quel periodo, corpi rocciosi volavano ovunque, e un nuovo pianeta avrebbe potuto facilmente intercettarne alcuni, farli entrare in orbita attorno al proprio equatore e lasciare che la gravità li appiattisse.