Niente potrebbe essere più evidente. Eppure, secondo un numero sempre più grande di filosofi e scienziati, non è possibile che sia così. “Questo tipo di libero arbitrio è escluso dalle leggi della fisica”, afferma il biologo evoluzionista Jerry Coyne. Psicologi di spicco come Steven Pinker e Paul Bloom sono d’accordo, e a quanto pare lo era anche Stephen Hawking, insieme a molti eminenti neuroscienziati, tra cui VS Ramachandran, che ha definito il libero arbitrio “un concetto intrinsecamente imperfetto e incoerente” nella sua recensione del bestseller di Sam Harris Free will, che sostiene la stessa tesi. Secondo Yuval Noah Harari il libero arbitrio è un mito anacronistico, che forse è stato utile in passato per motivare le persone a combattere contro i tiranni o le ideologie oppressive, ma è stato reso obsoleto dalla capacità della moderna scienza dei dati di conoscerci meglio di quanto conosciamo noi stessi, e quindi di prevedere e manipolare le nostre scelte.

La difficoltà di spiegare l’enigma del libero arbitrio a chi non ha familiarità con l’argomento non dipende dal fatto che è oscuro o complesso. È che l’esperienza di possedere il libero arbitrio – la sensazione di essere responsabili delle nostre scelte – è così fondamentale per l’esistenza di ognuno che può essere difficile avere la distanza mentale necessaria per valutare la questione. Supponiamo che un pomeriggio abbiate un po’ fame, perciò andate al cesto della frutta in cucina, dove vedete una mela e una banana. Si dà il caso che scegliate la banana. Ma sembra assolutamente ovvio che eravate liberi di scegliere la mela o nessuna delle due o entrambe. Questo è il libero arbitrio: se riavvolgessimo il nastro della storia del mondo fino all’istante appena prima della vostra decisione, con tutto il resto dell’universo esattamente identico, avreste potuto prenderne una diversa.

È già successo che dei filosofi ricevano minacce di morte. Lo studioso di etica australiano Peter Singer, per esempio, ne ha ricevute molte dopo aver affermato che, in circostanze eccezionali, potrebbe essere moralmente giustificabile uccidere i neonati con gravi disabilità. Ma Strawson e gli altri destinatari di questa ondata di insulti avevano semplicemente ribadito una posizione già espressa in un vecchio dibattito che molti considerano la quintessenza della “filosofia da salotto”, lontanissimo dai grovigli emotivi della vita reale. Negano che gli esseri umani possiedano il libero arbitrio, e sostengono che le nostre scelte sono determinate da forze che sfuggono al nostro controllo, quindi nessuno è mai totalmente responsabile delle proprie azioni. Rileggendo le email, Strawson si è trovato a provare comprensione per l’angoscia dei suoi molestatori. “Penso che per loro sia una catastrofe esistenziale”, ha detto. “E credo di capire perché”.

Alla fine di una conversazione sugli aspetti più profondi dell’esistenza umana, il filosofo Galen Strawson ha fatto una pausa e poi mi ha chiesto: “Ha già parlato con qualcun altro che ha ricevuto strane email?”. Ha cercato un file sul suo computer e ha cominciato a leggere i messaggi allarmanti che lui e altri studiosi avevano ricevuto negli ultimi anni. Alcuni erano lamentosi, altri offensivi, ma tutti contenevano pesanti accuse. “L’anno scorso avete contribuito a distruggere la mia vita”, aveva scritto qualcuno. “Ho perso tutto per colpa vostra: mio figlio, il mio partner, il mio lavoro, la mia casa, la mia salute mentale. Mi avete detto che non avevo nessun controllo sulla mia vita, che non ero responsabile di ciò che facevo, che mio figlio non era responsabile di quello che faceva. Buona fortuna per il resto della vostra malvagia e patetica esistenza”.

Gli argomenti contro il libero arbitrio risalgono a millenni fa, ma l’ultima ondata di scetticismo è dovuta ai progressi delle neuroscienze negli ultimi decenni. Oggi che è possibile osservare l’attività fisica del cervello associata alle nostre decisioni, è più facile vedere queste come una delle tante componenti della meccanica dell’universo materiale, in cui il “libero arbitrio” non ha alcun ruolo. Dagli anni ottanta in poi, inoltre, varie scoperte neuroscientifiche hanno offerto scomodi indizi del fatto che le nostre cosiddette libere scelte potrebbero in realtà avere origine nel nostro cervello diversi millisecondi (o anche molto di più) prima che ci rendiamo conto anche solo di averle pensate.

Anche se alcuni la definiscono filosofia da salotto, la verità è che la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Se si dimostrasse che il libero arbitrio non esiste – e se dovessimo davvero accettare quest’idea – “scoppierebbe una guerra culturale molto più violenta di quella che è stata combattuta sul tema dell’evoluzione”, ha scritto Harris. Probabilmente saremmo costretti a concludere che non ha senso lodare o criticare qualcuno per le sue azioni, dal momento che non ha veramente scelto di compierle. Né avrebbe senso sentirci in colpa per i nostri misfatti o provare orgoglio per i nostri successi e gratitudine per la gentilezza degli altri. E potremmo arrivare a pensare che sia moralmente ingiustificabile infliggere punizioni ai criminali, dal momento che non potevano scegliere di non commettere i loro reati. Alcuni temono che tutti i rapporti umani potrebbero essere fatalmente sminuiti, dal momento che l’amore romantico, l’amicizia e la cortesia nei confronti del prossimo dipendono tutti dal presupposto che sia stata fatta una scelta: perché valga qualcosa, ogni gesto amorevole o rispettoso deve essere volontario. Se ci affacciamo per un po’ sul precipizio del libero arbitrio, cominciamo a capire come una persona già psicologicamente vulnerabile possa entrare in crisi. Harris ha inserito all’inizio dei suoi podcast sul libero arbitrio un avvertimento, in cui consiglia alle persone che trovano l’argomento angosciante di non ascoltarli. Saul Smilansky, che insegna filosofia all’università di Haifa, mi ha detto che se uno studente incline alla depressione cercasse di approfondire l’argomento con lui, cercherebbe di dissuaderlo. “Io sono ottimista per natura”, mi ha detto. “Ma se lo prendi sul serio, il problema del libero arbitrio è davvero deprimente. Non mi ha reso felice, e se tornassi indietro forse sceglierei un argomento diverso”.

Smilansky è un sostenitore di quello che chiama “illusionismo”, l’idea che sebbene il libero arbitrio come lo intendiamo normalmente non esista, è fondamentale che le persone continuino a crederci. Di conseguenza un articolo come questo potrebbe essere pericoloso. Vent’anni fa probabilmente si sarebbe rifiutato di rispondere alle mie domande, dice, ma oggi lo scetticismo è così diffuso che ormai “la frittata è fatta”. “A livello più profondo, se la gente capisse veramente di che si tratta – e non credo di averne completamente interiorizzato le implicazioni io stesso, anche dopo tutti questi anni – sarebbe semplicemente troppo spaventoso”, dice Smilansky. “Per chiunque sia dotato di una profondità emotiva e morale, è davvero deprimente e distruttivo. Minaccia il nostro senso del sé e del valore personale. La verità è troppo terribile”.

Il demone di Laplace

L’idea che nessuno scelga mai liberamente di fare qualcosa – che siamo tutti burattini in balia di forze al di fuori del nostro controllo – spesso sembra balenare nella mente dei suoi sostenitori all’inizio della loro carriera intellettuale, come un’improvvisa intuizione. “Nel 1975 ero seduto in biblioteca e non avevo idea di che argomento scegliere per la mia tesi di dottorato”, ricorda Strawson. “Stavo leggendo qualcosa sulle opinioni di Kant sul libero arbitrio e rimasi molto colpito. Era proprio così”. La logica, una volta intuita, sembra freddamente inesorabile. Comincia da quella che sembra una verità ovvia: tutto ciò che succede nel mondo dev’essere stato causato da cose che sono successe prima. E quelle cose devono essere state causate da cose che sono successe ancora prima, e così via, fino all’alba dei tempi. Causa dopo causa, tutte seguono le prevedibili leggi della natura, anche se non le abbiamo ancora comprese. È abbastanza facile capirlo nel contesto del mondo puramente fisico delle rocce, dei fiumi e dei motori a combustione interna. Ma sicuramente “da cosa nasce cosa” anche nel mondo delle decisioni e delle intenzioni. Le nostre decisioni e intenzioni implicano un’attività neurale, e perché un neurone dovrebbe essere esente dalle leggi della fisica più di una roccia?

Quindi nell’esempio del cesto della frutta, in primo luogo esistono motivi fisiologici per la nostra sensazione di fame, e ci sono motivi – nei nostri geni, nella nostra educazione o nel nostro ambiente – che ci spingono a soddisfarla con la frutta piuttosto che con una scatola di ciambelle. E la preferenza per la banana rispetto alla mela dev’essere stata causata da ciò che è successo prima, compreso lo schema dei neuroni che si attivano nel nostro cervello, che è stato esso stesso causato e così via, in una catena che risale fino alla nostra nascita e oltre, fino alla nascita del cosmo.

Ma se tutto questo è vero, non c’è semplicemente spazio per il tipo di libero arbitrio che possiamo immaginare di avere quando vediamo la mela e la banana e ci chiediamo quale scegliere. Per avere ciò che nel gergo accademico viene chiamato libero arbitrio “controcausale” – secondo il quale se riavvolgiamo il nastro della storia fino al momento della scelta, potremmo farne una diversa – dovremmo in qualche modo uscire dalla realtà fisica. Per fare una scelta che non fosse semplicemente l’anello successivo della catena ininterrotta di cause, dovremmo essere in grado di staccarci da tutto, diventare un’entità spettrale separata dal mondo materiale ma misteriosamente ancora in grado di influenzarlo. Ovviamente, però, non possiamo raggiungere questo presunto luogo esterno all’universo, separato da tutti gli atomi che lo compongono e dalle leggi che li governano. Non siamo che una parte degli atomi dell’universo, governati dalle stesse leggi prevedibili di tutti gli altri.

Nel 1814 l’erudito francese Pierre-Simon Laplace espresse in modo più sintetico questo rompicapo: come può esistere il libero arbitrio in un universo in cui gli eventi seguono inesorabilmente il loro corso come gli ingranaggi di un orologio? Il suo esperimento mentale è noto come il demone di Laplace: se un ipotetico essere superintelligente, o demone, potesse in qualche modo conoscere la posizione di ogni atomo dell’universo in un dato momento e tutte le leggi che governano le loro interazioni, potrebbe predire il futuro nella sua interezza. Non ci sarebbe nulla che non potrebbe sapere del mondo tra cento o mille anni, fino al minimo fremito dell’ala di un passero. Potremmo pensare di aver scelto di sposare il nostro partner o di ordinare un’insalata piuttosto che delle patatine come contorno, ma in realtà il ​​demone di Laplace l’avrebbe saputo da sempre estrapolandolo dall’infinita catena delle cause. “Per un intelletto simile”, dice Laplace, “nulla potrebbe essere incerto, e il futuro, proprio come il passato, sarebbe presente davanti ai suoi occhi”.

È vero che dai tempi di Laplace le scoperte della fisica quantistica hanno suggerito che alcuni eventi, a livello di atomi ed elettroni, sono realmente casuali, il che significa che neanche un ipotetico megacervello potrebbe prevederli in anticipo. Ma poche persone coinvolte nel dibattito sul libero arbitrio pensano che questo faccia una differenza fondamentale. Quelle piccole fluttuazioni probabilmente sono quasi irrilevanti per la vita sulla scala in cui la viviamo come esseri umani. E in ogni caso, non c’è più libertà nell’essere soggetti ai comportamenti casuali degli elettroni di quanta ce ne sia nell’essere schiavi di leggi causali predeterminate. In ogni caso, a muovere i fili è qualcosa di diverso dal nostro libero arbitrio.

Nessun colpevole

L’implicazione di gran lunga più sconvolgente dell’inesistenza del libero arbitrio è quello che sembra dirci sulla moralità: nessuno merita mai veramente una ricompensa o una punizione per ciò che fa, perché ciò che fa è il risultato di forze deterministiche cieche (con l’aggiunta, forse, di un po’ di casualità quantistica). “Per uno scettico del libero arbitrio”, scrive Gregg Caruso in Just deserts, una raccolta di dialoghi con il suo collega filosofo Daniel Dennett, “non è mai giusto trattare qualcuno come se fosse moralmente responsabile”. Se dovessimo accettare le implicazioni di questa teoria, il modo in cui ci trattiamo a vicenda – e in particolare il modo in cui trattiamo i criminali – potrebbe cambiare drasticamente.

Consideriamo il caso di Charles Whitman. La notte del 1 agosto 1966, Whitman – un ex marine statunitense di 25 anni estroverso e apparentemente stabile – raggiunse l’appartamento di sua madre a Austin, nel Texas, e la uccise a coltellate. Poi tornò a casa e uccise sua moglie nello stesso modo. Quello stesso giorno salì in cima a un edificio del campus dell’università del Texas armato fino ai denti e cominciò a sparare a caso per circa un’ora e mezza. Quando fu ucciso dalla polizia, erano morte 12 persone e un’altra sarebbe morta anni dopo per le ferite riportate.

Poche ore dopo il massacro le autorità trovarono un messaggio che Whitman aveva scritto la sera prima. “Non capisco bene cosa mi spinga a scrivere questa lettera”, diceva. “Forse è per dare una vaga spiegazione delle mie azioni. In questi giorni non mi capisco proprio. Dovrei essere un giovane mediamente ragionevole e intelligente. Ma da qualche tempo sono vittima di pensieri ricorrenti strani e irrazionali, e devo fare un enorme sforzo mentale per concentrarmi sulle attività utili. Dopo la mia morte vorrei che fosse eseguita un’autopsia per vedere se ho qualche problema fisico”. Dopo i primi due omicidi, aveva aggiunto: “Forse la ricerca può impedire ulteriori tragedie di questo tipo”. L’autopsia fu eseguita, e rivelò la presenza di un grosso tumore che premeva sull’amigdala, la parte del cervello che governa la reazione “combatti o fuggi” alla paura.