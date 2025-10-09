Al World governments summit di Dubai a febbraio, Tony Blair sembrava in qualche modo più piccolo. Seduto da solo su un enorme palco, davanti a schiere di leader politici che riempivano l’auditorium di fronte a lui, ha presentato con la voce roca il suo benefattore.

Su un maxischermo c’era l’immagine incombente di Larry Ellison, il fondatore della Oracle, la società che a settembre con un rialzo del prezzo delle azioni lo ha reso per un po’ l’uomo più ricco del mondo. Ellison, 81 anni, rimane una figura affascinante e intrigante della Silicon valley, più monomaniacale che mai nel suo desiderio di cambiare il mondo. Quando apparve, nel 1997, la sua prima biografia si intitolava: The difference between God and Larry Ellison: God does not think he is Larry Ellison (La differenza tra Dio e Larry Ellison: Dio non pensa di essere Larry Ellison). Negli anni successivi la fortuna di Ellison è aumentata vertiginosamente fino a quasi 400 miliardi di dollari, avvicinandolo al suo amico Elon Musk.

Alla conferenza di Dubai Ellison ha esordito proprio con una battuta su Musk, per poi comunicare al pubblico che una superintelligenza artificiale sarebbe arrivata prima del previsto. Blair gli ha chiesto cosa dovrebbero fare i governi. “Per prima cosa dovrebbero unificare tutti i propri dati in modo che possano essere elaborati e usati dall’intelligenza artificiale”, ha risposto Ellison. È stato anche specifico su quali dati dovessero essere unificati e ha fatto un esempio: “Il servizio sanitario nazionale del Regno Unito dispone di un’incredibile quantità di dati sulla popolazione”, ha detto, ma al momento sono troppo “frammentati”. Ai piedi del palco l’ex primo ministro britannico annuiva, stringendo il suo taccuino del Tony Blair institute (Tbi).

Due settimane dopo il Tbi ha pubblicato un rapporto intitolato “Governare nell’era dell’intelligenza artificiale: come costruire la biblioteca nazionale britannica dei dati”. Nel rapporto l’organizzazione di Blair faceva eco alle parole di Ellison sull’infrastruttura dati del Regno Unito, definendola “frammentata e inadatta allo scopo”.

Chiunque conosca bene Blair può confermare che è convinto del potenziale rivoluzionario dell’intelligenza artificiale (ia). L’ex primo ministro ritiene che rimodellerà completamente l’economia globale, in un modo che i leader politici di tutto il mondo stanno cominciando a capire solo ora.

Ma chi lo contesta – tra cui molti ex dipendenti del Tbi che hanno chiesto di rimanere anonimi – è preoccupato per l’influenza che lui e per estensione Ellison sono in grado di esercitare sulla regolamentazione di questa tecnologia emergente e potenzialmente rivoluzionaria. A prescindere dalla sincerità delle convinzioni di Blair sui benefici dell’ia, è anche vero che la Oracle di Ellison ha importanti interessi commerciali in gioco nella scelta delle aziende che avranno accesso ai dati più preziosi del Regno Unito.

Dal 2021 la Larry Ellison foundation, una fondazione personale dell’imprenditore, ha donato o promesso almeno 257 milioni di sterline al Tony Blair institute, facendone un centro studi unico nel Regno Unito. Le donazioni di Ellison lo hanno aiutato a crescere fino ad avere più di novecento dipendenti che lavorano in almeno 45 paesi. Ha finanziamenti e influenza pari agli istituti di ricerca degli Stati Uniti, quindi mentre le sue controparti britanniche come Policy exchange e l’Institute of public policy research nel 2023-2024 hanno registrato entrate per 4,3 milioni di sterline, nel 2023 il fatturato del Tony Blair institute è stato di 145,3 milioni di dollari.

L’istituto insiste nel sostenere che Ellison è solo uno dei tanti importanti finanziatori, e il suo principale stratega, Benedict Macon-Cooney, ha dichiarato ai mezzi d’informazione che “non c’è alcun conflitto d’interessi e le donazioni sono vincolate a scopi specifici”. Blair stesso non riceve nessuno stipendio dall’istituto. Negli ultimi anni, il Tbi è riuscito a reclutare personale da aziende di alto livello come il gigante della consulenza McKinsey e la Meta, proprietaria di Facebook. Nel 2018, prima dell’ondata di finanziamenti del fondatore della Oracle, il dirigente più pagato del Tbi guadagnava 400mila dollari all’anno. Nel 2023, l’ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, il più pagato ha portato a casa 1,26 milioni di dollari.

Alcune persone dello staff, una parte delle quali negli ultimi anni se n’è andata a causa dell’influenza di Ellison, affermano che l’iniezione di liquidità ha prodotto una cultura dominata da un entusiasmo esagerato per l’intelligenza artificiale, che a loro avviso equivale a fare pressioni per conto della Oracle.