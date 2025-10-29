“Non penso che esista una strategia specifica e coerente per l’America Latina”, spiega Michael Shifter, professore dell’università di Georgetown e specialista di politica sudamericana. “Assistiamo a una serie di iniziative e decisioni che spiegano l’approccio di Trump alla politica estera, basato sulle minacce e sulle punizioni per alcuni paesi. Il presidente mostra i muscoli degli Stati Uniti, ma siamo lontani da una strategia come quella degli anni ottanta, durante la guerra fredda e i conflitti in America Centrale, quando Washington doveva arginare il comunismo e l’influenza dell’Unione Sovietica”.

È un tentativo di impoprre lo slogan America first (prima l’America) ai paesi vicini, in modo piuttosto aggressivo e velleitario, tra disprezzo per le istanze multilaterali, baratti e minacce.

Questa scelta non nasce dalla volontà di piacere, ma da un desiderio di coercizione che rievoca lo spettro delle ingerenze passate. Le priorità di Washington non sono la cooperazione o il commercio ma la lotta contro i flussi migratori verso il nord e la guerra contro i cartelli della droga, considerati ormai organizzazioni terroristiche.

Quest’interesse inedito è stato confermato dalle prime nomine di Trump per la diplomazia. Marco Rubio, ex senatore della Florida di origini cubane, è diventato il primo segretario di stato di origine latinoamericana nella storia del paese, mentre il suo vicesegretario Christopher Landau parla spagnolo ed è stato ambasciatore in Messico.

Oggi gli statunitensi stanno rivedendo le priorità, nel tentativo di consolidare la loro sfera d’influenza, e considerano la parte occidentale del mondo come una riserva di caccia in cui premiare gli amici, esercitare pressioni doganali e militari e cercare di ridurre l’influenza della Cina.

Per molto tempo l’America Latina si è lamentata della mancanza di attenzione degli Stati Uniti. Le diverse amministrazioni che si sono alternate a Washington, prese dalle questioni di sicurezza (dopo gli attentati dell’11 settembre 2001) e sanitarie (la pandemia di covid) hanno sempre dato per scontato il dominio sulla regione . Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, però, la situazione è cambiata.

Fin dall’inizio il messaggio di Trump è stato chiaro. Il primo giorno alla Casa Bianca, il 20 gennaio 2025, ha detto parlando del continente sudamericano: “Hanno bisogno di noi molto più di quanto noi abbiamo bisogno di loro”. In seguito ha smantellato l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), considerata una fonte di sprechi.

Ma in Sudamerica l’Usaid alimentava il potere di influenza e seduzione degli Stati Uniti, finanziando la lotta per difendere la biodiversità in Amazzonia o quella per favorire le colture del caffè e del cacao in Perù, nel tentativo di contrastare la produzione di cocaina.

Secondo le stime del congresso statunitense, tra il 1946 e il 2022 Washington speso 104 miliardi di dollari (circa 89 miliardi di euro) per gli aiuti destinati all’America Latina e ai paesi dei Caraibi (in realtà più del doppio tenendo conto dell’inflazione).

Solo le persone distratte sono rimaste sorprese da questa evoluzione. Durante la sua campagna elettorale, Trump aveva già parlato di usare le forze speciali in territorio messicano per smantellare i cartelli del narcotraffico. Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, ha risposto difendendo la sovranità del suo paese ma allo stesso tempo ha evitato di entrare in conflitto con Trump, che da allora ha usato i dazi doganali per colpire Messico e Canada.

In un gesto di buona volontà, Sheinbaum ha annunciato l’invio di migliaia di soldati per impedire ai migranti di attraversare la frontiera con gli Stati Uniti.

All’inizio di agosto Washington ha incluso i cartelli nella lista delle organizzazioni terroristiche, aprendo la strada dall’uso unilaterale della forza nella regione. Il Pentagono ha imposto un incremento senza precedenti dell’attività militare in America Latina (aerea e marittima), mobilitando quasi diecimila soldati. Dall’inizio di settembre, l’esercito ha condotto almeno sette attacchi, distruggendo imbarcazioni che navigavano nel mar dei Caraibi. La Casa Bianca sostiene che trasportassero droga.

Il 18 ottobre il presidente colombiano Gustavo Petro ha accusato gli Stati Uniti di “omicidio”, dopo che un “pescatore” era stato ucciso in un’operazione condotta dagli statunitensi a metà settembre. Trump ha reagito definendo Petro “leader della droga illegale” e annunciando la sospensione di tutti gli aiuti al suo paese.

Il presidente colombiano è stato invitato a distruggere le coltivazioni da cui si produrrebbero le sostanze stupefacenti, “altrimenti gli Stati Uniti lo faranno al suo posto e non sarà un bello spettacolo”, ha dichiarato Trump. Il governo colombiano ha richiamato il suo ambasciatore a Washington.