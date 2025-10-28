I sondaggi non lo avevano previsto, e questo alimenta ancora di più il trionfalismo di Javier Milei. Il presidente argentino, l’uomo con la motosega che nessuno aveva preso sul serio quando è stato eletto due anni fa, non prende i successi con modestia: “Il popolo argentino ha deciso di lasciarsi alle spalle cent’anni di decadenza”, ha dichiarato.

Il primo a essersi complimentato con Milei per la vittoria elettorale è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. C’era da aspettarselo, considerando che ha contribuito parecchio a questo trionfo.

Due settimane fa aveva promesso venti miliardi di dollari di aiuti all’Argentina per farle superare le difficoltà finanziarie. Ma aveva posto una condizione: Milei avrebbe dovuto vincere le elezioni di metà mandato. Quanto ha pesato questa “carota” sulla scelta degli elettori? Di sicuro si tratta della più grande “compravendita di voti” nella storia…

Trump ha trasformato Milei nel suo principale alleato in America Latina, un continente a cui presta un’attenzione particolare come mostra il suo attivismo militare al largo delle coste del Venezuela e della Colombia. Il risultato ottenuto con Milei lo incoraggerà a intensificare la sua influenza sul continente, contro la sinistra e contro l’espansione della Cina.