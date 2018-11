La truffa più redditizia di internet

Ma programmare nuovi malware è difficile e richiede programmatori con molto talento. In più, è un’operazione costosa e spesso lascia delle tracce grazie alle quali si può risalire ai suoi autori. Il phishing, invece, non attacca i computer: attacca le persone che li usano.

La sicurezza informatica spesso si concentra sui malware , quei programmi che sfruttano le falle dei nostri computer per trasferirne il controllo a qualcun altro. Il malware è un software mediamente sofisticato che prende il controllo di un computer senza essere rilevato: una volta installato può copiare ogni tasto che battiamo sulla tastiera, osservare le pagine che apriamo, accendere il microfono o la telecamera e registrarci, oppure bloccare direttamente il computer chiedendoci un riscatto per sbloccarlo.

Ecco un buon modo di pensare al phishing: un set creato intorno a noi per rubarci informazioni, messo in piedi da generici truffatori oppure (come nel caso dell’attacco intercettato e neutralizzato da Microsoft nell’agosto 2018) orchestrato da spie e agenti dei servizi di qualche governo.

L’equivalente online della Stangata è il phishing: un sito di realtà fittizia che esiste solo online e nasce per rubare informazioni preziose come i nomi utente e le password, i numeri di conti correnti e altri dati personali. Questi universi fasulli possono essere curati nei minimi dettagli, oppure messi su alla bell’e meglio come un set cinematografico di compensato.

Nel film del 1973 La stangata, due truffatori (interpretati da Robert Redford e Paul Newman) raggirano un banchiere corrotto costruendo un mondo fittizio in uno scantinato di Chicago in piena grande depressione. Preparano una sala scommesse clandestina, ingaggiano degli attori per rendere credibile la scena e arruolano dei falsi poliziotti per fingere una retata contro il loro bersaglio. Il film, una delle migliori opere nel suo genere, descrive con meticolosità il lavoro dei truffatori.

Fin qui però abbiamo parlato di roba non mirata. È quando si spinge qualcuno a cliccare su un link di phishing – per esempio su un’email – che l’attacco diventa mirato. L’operazione è nota anche come spear phishing e consiste nell’acquisire informazioni sulla vita e sulle abitudini di una persona per individuare quale tipo di email potrebbe indurla a cliccare senza pensarci. È una realtà fittizia tagliata sull’individuo, o su un piccolo gruppo di persone. Un set con attori ingaggiati per dar vita alla fregatura, il tutto a partire da un browser.

Questo tipo di phishing è una truffa nata per rubare denaro su larga scala. “Dieci anni fa era usato per accedere a conti in banca, PayPal, eBay e qualsiasi altra cosa avesse un valore economico”, racconta Cormac Herley, ricercatore della Microsoft. “Ma penso che questo problema sia ormai scomparso, perché nel frattempo i filtri antispam e i browser sono migliorati e le banche sono diventate più abili a individuare le truffe”.

In un’azienda, anche uno stagista può mettere online un sito di phishing in un paio di settimane. Se voleste creare una versione phishing di un articolo dell’Atlantic, potreste cominciare salvando tutta la pagina web dal vostro browser, in modo da acquisire foto, testo e codice della pagina che state leggendo.

“L’unico phishing che rappresenta ancora oggi una minaccia è quello che va a caccia di credenziali d’accesso”, spiega Herley, che ha studiato l’economia delle truffe su internet e testato i sistemi di sicurezza per evitarle. “Lo spear phishing rimane uno strumento molto efficace per hackerare le reti aziendali, perché il suo volume d’attività è basso e quindi molto più difficile da rilevare”. Nei casi di spionaggio politico e industriale la prassi è studiare tutti, perché chiunque è una potenziale vittima: basta solo allestire il set giusto.

Le sue email, insieme a quelle del Comitato nazionale democratico trafugate allo stesso modo, sono state diffuse in rete, seminando scompiglio alla vigilia delle elezioni del 2016. Di recente, la Microsoft ha individuato e chiuso sei domini che riteneva legati alla direzione principale d’informazione delle forze armate russe, il Gru, che aveva preso di mira alcuni istituti di ricerca repubblicani e il senato degli Stati Uniti. Non è chiaro come fossero fatti e come funzionassero questi siti, ma la Microsoft ha detto che non hanno provocato danni. Ha detto anche, però, di non sapere quanti altri siti del genere siano ancora attivi, pronti a scattare grazie alla giusta email o telefonata truffa.

All’inizio del 2016, un’email di phishing che chiedeva un pagamento urgente nel quadro di una truffa nota come “fake president”, è arrivata sui server della Facc, un’azienda austriaca che produce componenti aeronautiche. Il “fake president” è un messaggio urgente di una persona autorevole che generalmente chiede di inviare denaro a un conto estero. Nel caso della Facc all’email ha fatto seguito un trasferimento di denaro i cui contorni non sono stati mai chiariti pubblicamente, ma sta di fatto che l’azienda ha perso più di quaranta milioni di euro e ha licenziato il suo amministratore delegato.

Phishing e malware non si escludono l’uno con l’altro. Aggiungere un malware al phishing può essere l’approccio più efficace, spesso nella forma di un’email ben scritta che contiene un documento importante e urgente in allegato. Solo che il documento è in realtà un malware, e quando clicchiamo sull’allegato è come se dicessimo al computer che vogliamo installarlo, rovinandoci con le nostre stesse mani. Questo approccio usa l’utente per arrivare al suo computer e viene usato contro giornalisti e attivisti in tutto il mondo. E probabilmente contro molte altre persone, anche se è dei giornalisti e degli attivisti che si sente parlare.

La cosa più inquietante, però, è che in tantissimi casi un finto sito costruito decentemente riesce a raggiungere l’obiettivo senza l’uso di malware costosi. Voi seguite un link, inserite nome utente e password e magari la pagina vi mostra un messaggio di errore con un link che reindirizza al sito reale. In fondo, si tratta di uno di quegli intoppi della rete che ci capitano spesso e di cui ci dimentichiamo subito dopo.

Qualcuno, verrebbe ragionevolmente da dire, dovrebbe risolvere questo problema, e quando diciamo qualcuno intendiamo le aziende tecnologiche. Il massimo che Google, la Microsoft o qualsiasi altra azienda tecnologica possono fare con la loro tecnologia è cercare di rilevare il malware e i siti di phishing e impedirgli di comunicare con il resto di internet. Per rimanere nella nostra metafora, questo significa sbarrare la porta d’accesso alla cantina dove si trova la bisca clandestina. In termini tecnici si chiama blackholing.

Ma dal momento che a creare un centinaio di queste cantine su internet è facile come crearne una sola, lasciare tutto il lavoro alle aziende tecnologiche non può funzionare. Il vero anello debole del phishing sono le vittime. Le aziende tecnologiche non potranno mai mettere in circolazione degli aggiornamenti che modifichino il comportamento degli utenti o facciano evitare le disattenzioni.

“Investiamo un sacco in aggiornamenti che migliorano la protezione delle reti, oppure in sistemi come AccountGuard e Defending Democracy, e incoraggiamo le autenticazioni a due fattori per gli account importanti”, dice Herley. “Ma è anche una questione di comportamento: ci piacerebbe mettere gli utenti in condizioni di totale sicurezza, ma non è sempre possibile”.