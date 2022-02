Per anni il settore dell’energia nucleare si è lamentato, chiedendosi: perché nessuno ci ama? Dopo tutto il nucleare ha permesso per molto tempo di produrre energia senza bruciare combustibili fossili. Ancora oggi in tutto il mondo le centrali nucleari generano più energia a zero emissioni di quanta ne producano eolico e solare messi insieme.

Eppure è stato (o almeno così sostengono alcuni) ignorato, odiato, emarginato. Gli ambientalisti tradizionali non volevano sentirne parlare, e si opponevano alla costruzione di nuove centrale denunciando il rischio di incidenti catastrofici. Nel 2017 la campagna Nuclear free (liberi dal nucleare) dell’organizzazione ambientalista Sierra Club avvertiva che in realtà che l’energia nucleare aveva una “grande impronta carbonica”, perché per estrarre l’uranio usato nelle barre di combustibile nucleare sono usati combustibili fossili. Ma la stessa critica potrebbe essere mossa ai combustibili usati per estrarre litio, silicio e altri minerali con i quali si producono energie rinnovabili. Questa diatriba ha incattivito i sostenitori del nucleare e li ha trasformati nei bastian contrari di professione del mondo dell’energia. Con il nucleare potremmo salvare il pianeta, dicevano, se solo qualcuno ce ne desse la possibilità.

Come sono usciti da questo stato depressivo? La risposta, come per molti altri problemi della vita, è che dovevano semplicemente continuare a lavorare e aspettare.

Negli ultimi mesi il nucleare è diventato una parte irrinunciabile della strategia di decarbonizzazione, sia tra i conservatori sia tra i progressisti. Il nucleare rientra nei piani per ridurre le emissioni presentati da Stati Uniti, Regno Unito e Cina, e sembra destinato a giocare un ruolo ancora più importante nei paesi più poveri che vogliono continuare a puntare sull’industria pesante. Una serie di scommesse fatte nell’ultimo decennio sta dando i suoi frutti. Il nucleare forse non è amato, ma almeno si è guadagnato un po’ di affetto.

Elemento fondamentale

“Sempre più spesso questa tecnologia viene messa sul piano delle altre”, dice Jackie Toth, direttrice del Good energy collective, un’organizzazione progressista favorevole al nucleare. “È un momento di rinascita o di rottura? Un po’entrambe le cose”. La svolta era evidente alla Cop 25 delle Nazioni Unite che si è tenuta a dicembre a Glasgow, in Scozia. Anche solo il fatto che si sia parlato del nucleare è degno di nota: “Mi avevano consigliato di non partecipare neppure alla Cop 25”, ha detto a Bloomberg Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica. E invece durante l’evento i rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Brasile hanno detto che l’energia nucleare è un elemento fondamentale dei loro piani di decarbonizzazione.

In effetti l’amministrazione Biden ha trasformato le molte start-up che si occupano di “nucleari avanzato” negli Stati Uniti – con i loro reattori più piccoli e (si spera) più sicuri – in un’arma della sua diplomazia climatica. Alla Cop 25 Stati Uniti e Romania hanno annunciato un accordo in base al quale la start-up statunitense NuScale installerà cinque dei sue reattori – che possono essere prodotti in fabbrica – al posto di centrali a carbone dismesse in Romania. In questo modo aiuterà il paese europeo, dove circa un settimo dell’elettricità proviene dal carbone, a eliminare gradualmente le sue centrali a carbone entro il 2032. Secondo Third way, un centro studi di orientamento centrista degli Stati Uniti, i reattori elimineranno 45 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno.

“Siamo molto ottimisti su questi reattori nucleari avanzati”, ha dichiarato Jennifer Granholm, segretaria all’energia degli Stati Uniti. “Abbiamo investito molti soldi nella ricerca e nello sviluppo di questi impianti”.

Negli ultimi anni anche il movimento per il clima si è avvicinato al nucleare. Nel 2018 l’Union of concerned scientists, nata come organismo di sorveglianza preoccupato dalla sicurezza nucleare, ha fatto sapere che più di un terzo degli impianti nucleari statunitensi è destinato a chiudere prima del previsto. Se dovesse succedere, hanno avvertito gli scienziati, gli impianti verrebbero probabilmente sostituiti da altri a carbone e gas naturale.

I politici statunitensi di entrambi i partiti sono ormai abbastanza aperti al nucleare, tanto che lo stanno sostenendo con importanti investimenti. Il disegno di legge sulle infrastrutture approvato dal parlamento di Washington prevede più di 8,47 miliardi di dollari per gli impianti nucleari esistenti (oltre a nuovi sussidi che contribuiscono a mantenerli in vita fino alla metà del decennio in corso) e per progetti di ricerca sulle tecnologie avanzate.