Sono nata e cresciuta nella regione occidentale del Sápmi (Lapponia in italiano) finlandese. Vivere vicino al confine con la Svezia mi ha permesso di entrare in contatto con una cultura progressista e di acquisire una mentalità aperta. Da adolescente attraversavo il ponte verso la più ricca Svezia per comprare vestiti alla moda, dischi pop e riviste di moda americane. Il mio interesse per i nostri vicini a est è emerso in modo del tutto inaspettato negli anni settanta. Avevo quindici anni quando sono andata per la prima volta a Murmansk, una città russa non lontana dal mar glaciale Artico. Ero entusiasta della città, della lingua e della gente, che mi sembrava straniera e al tempo stesso molto familiare.

Negli anni ottanta ho studiato a Mosca e ho viaggiato in varie parti dell’Unione Sovietica e, successivamente, in Russia. Ho scritto anche tre libri ambientati in quel paese. Seguire ciò che succede in quelle regioni fa parte della mia vita fin dagli anni settanta. Gli ultimi anni del mandato di Leonid Brežnev in qualità di segretario generale del Partito comunista sovietico erano stati un periodo desolante.

A Mosca la carenza di cibo era così grave che la gente faceva letteralmente a botte per l’ultimo pollo al supermercato. Il breve mandato di Michail Gorbačëv portò molti miei amici in Unione Sovietica a credere nel futuro. Durante la glasnost (trasparenza) e la perestrojka (ristrutturazione), furono aperti gli archivi storici e i sopravvissuti ai gulag fecero sentire la loro voce. Finalmente si poteva parlare delle catastrofi ambientali, del terrorismo di stato, della corruzione e delle distorsioni economiche che vigevano durante il regime totalitario sovietico.

Aria di cambiamento

Nel 1988 ho ricevuto, insieme ad altri colleghi della Mosca underground, un invito a partecipare come artista visiva a una mostra sull’arte della nuova epoca, allestita in un enorme capannone industriale e intitolata “Ermitage della gioventù” (in riferimento all’omonimo museo di San Pietroburgo). La gente faceva ore di fila per entrare a vedere le opere. Le installazioni sulla vita degli artisti moscoviti in epoca sovietica e le opere espressioniste cariche di energia mi hanno aperto gli occhi. La mia concezione dell’arte sovietica è cambiata completamente. Molti degli artisti che parteciparono alla mostra oggi sono considerati dei punti di riferimento nel mondo dell’arte occidentale.

Dopo l’ascesa al potere di Boris Eltsin (presidente della Federazione russa dal 1991 al 1999), le cose hanno cominciato a cambiare. Alcuni dei miei conoscenti russi sono diventati miliardari, altri si sono ridotti in condizioni di estrema povertà. Le strade di Mosca si sono trasformate in bazar dove potevi comprare uranio, commissionare un omicidio, acquistare un paio di ciabatte malandate o una pozione per trasformare i rospi in principi. Generazioni di scrittori e artisti con un atteggiamento critico nei confronti del passato sovietico presero le redini della vita culturale di quegli anni. Sbocciò una molteplicità di culture artistiche.

Quando Eltsin si è fatto da parte, poco prima dell’inizio del nuovo millennio, ha scelto a sorpresa come suo successore Vladimir Putin, l’allora pressoché sconosciuto direttore dell’Fsb, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa. Alcuni dei miei conoscenti speravano che, come presidente, Putin sarebbe stato un leader in grado di porre fine al caos e al saccheggio economico che avevano prevalso in Russia e di portare maggiore ordine nella società. Altri erano terrorizzati all’idea che Putin potesse introdurre i metodi dei servizi di sicurezza statali nella gestione del governo.