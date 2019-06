La donna che ha fatto tremare Google ed Apple

Questo articolo è uscito il 2 febbraio 2018 nel numero 1241 di Internazionale con il titolo La donna che fa tremare le grandi aziende tecnologiche. L’originale era uscito sul settimanale britannico New Statesman, con il titolo Margrethe Vestager: the Eu commissioner who’s taming the tech giants .

Il 30 novembre 2017 a Bruxelles nevica. Al calare della sera una patina bianca si è depositata sulla corona di Goffredo di Buglione, il crociato raffigurato dalla statua che domina place Royale. Non lontano il pubblico affolla la sala concerti del Palais des Beaux-Arts, famosa per aver ospitato grandi compositori e direttori d’orchestra come Stravinskij e Rachmaninov. Stasera, però, la gente non è venuta per la musica. È qui per ascoltare la commissaria europea Margrethe Vestager, “la donna più potente d’Europa”. Il suo compito, infatti, è costringere le aziende tecnologiche più grandi del mondo a rispettare la legge. Ormai da quattro anni il Palais des Beaux-Arts ospita dibattiti sul futuro dell’Unione europea, incontri che, oltre a riflettere il senso di crisi che attanaglia il continente (evidente dai titoli scelti: “Reinventare l’Europa”, “Ora o mai più”, “Ultima chance”, “La fine dell’Europa?”), si distinguono per la qualità dei relatori. Il presidente francese Emmanuel Macron, per esempio, è intervenuto nel 2014 e nel 2016, quando era ministro dell’economia. In entrambe le occasioni Vestager ha diviso il palco con lui.

Nel 2014, quando è stata nominata commissaria europea per la concorrenza, Margrethe Vestager non era molto nota fuori dalla Danimarca. All’epoca l’Unione stava già indagando per abuso di posizione dominante e per illeciti fiscali su alcune grandi aziende tecnologiche, tra cui Google e la Apple. Ma Vestager – che parla chiaro, è simpatica (sorride moltissimo) e sicura delle proprie convinzioni – ha pensato subito che fosse necessaria un’azione più decisa. Così, nel gennaio del 2016, ha convocato nel suo ufficio a Bruxelles l’amministratore delegato della Apple, Tim Cook, per discutere della posizione fiscale dell’azienda in Irlanda, dove il gruppo di Cupertino aveva una serie di consociate per gestire le vendite al di fuori delle Americhe. A quanto pare, Cook avrebbe provato a fare una lezione sul fisco alla commissaria, interrompendola ripetutamente. Vestager non ha apprezzato né il tono né il messaggio e ha commentato che c’è “qualcuno tra i ricchi e i potenti” del mondo che “prende per scema” la gente quando si parla di tasse. “Non c’è nessuna giustificazione economica per il modo in cui sono organizzate alcune di queste aziende”, mi dice quando ci incontriamo nel suo ufficio al decimo piano del Berlaymont, la sede della Commissione europea. “È un sistema che non serve a fare gli interessi dell’azienda: serve a eludere il fisco”.

Sette mesi dopo l’incontro con Cook, Vestager ha ordinato all’Irlanda di recuperare dalla Apple 13 miliardi di euro, sostenendo che il governo aveva concesso all’azienda di Cupertino una serie di agevolazioni fiscali che violano le normative europee sugli aiuti di stato. Cook ha denunciato il provvedimento come “una stronzata politica totale”, un giudizio condiviso dal governo degli Stati Uniti e dalle autorità irlandesi. Ma è difficile credere che la Apple, un’azienda che nell’ultimo anno fiscale ha dichiarato 229 miliardi di dollari di ricavi, non si aspettasse un provvedimento. Si può apprezzare l’iPhone – Vestager ne ha uno ed è molto soddisfatta – e allo stesso tempo riconoscere che un accordo studiato per consentire all’azienda più ricca del mondo di pagare un’aliquota sulle vendite in Europa pari allo 0,005 per cento non è “una stronzata politica” (al 30 settembre 2017 la Apple, che paga gran parte delle tasse negli Stati Uniti, ha versato alle autorità fiscali nel mondo 1,6 miliardi di dollari, pari al 18,1 per cento dei suoi profitti).

Non essere cattivo

Ma questo era solo l’antipasto. A maggio del 2017 Vestager ha inflitto una multa di 110 milioni di euro a Facebook, il social network più popolare al mondo, con più di due miliardi di utenti, per non aver fornito sufficienti informazioni alle autorità di regolamentazione durante l’acquisizione di WhatsApp. A ottobre dello stesso anno è finita nel mirino Amazon, non solo il più grande negozio online in occidente ma anche la più grande azienda di cloud computing e di altoparlanti intelligenti al mondo. L’azienda di Jeff Bezos è stata costretta a restituire 250 milioni di euro al Lussemburgo per aver ricevuto agevolazioni fiscali illecite. Ma la multa più salata è stata riservata a Google, il cui motto è “Dont’ be evil”, non essere cattivo. Vestager ha ritenuto che l’azienda fosse stata talmente cattiva da meritare una sanzione record da 2,4 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei motori di ricerca.

Non tutti pensano che le sanzioni fossero meritate o che i provvedimenti fossero strettamente aderenti alla legge sulla concorrenza. Secondo l’Economist, per esempio, Vestager avrebbe preso alcune decisioni soprattutto per fare carriera. Fatto sta che la commissaria ha rimesso in riga alcune delle aziende più grandi del mondo, spingendo i paesi dell’Unione ad amministrare in modo più equo l’imposta sui redditi delle aziende e riuscendo nella difficile impresa di rendere popolare la Commissione europea. “La gente guarda Vestager e pensa: ‘Be’, forse la commissione serve davvero a qualcosa’”, sostiene Thomas Vinje, socio dello studio legale Clifford Chance di Bruxelles, che ha rappresentato diversi clienti statunitensi nei contenziosi nati dalle decisioni di Vestager. “E poi la commissaria comunica molto meglio di tutti quelli che l’hanno preceduta”.