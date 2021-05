I danni materiali diretti alle infrastrutture e agli edifici della Striscia di Gaza, alla data del 19 maggio, sono stimati in circa 250 milioni di dollari. Di questa cifra, fornita dal capo dell’ufficio informazioni di Hamas, Salameh Maaruf, circa 92 milioni di dollari si riferiscono a danni procurati a edifici residenziali e a uffici di varie organizzazioni non governative della Striscia.

La diminuita fornitura d’elettricità ha gravemente limitato il sistema idrico di Gaza. Più del 95 per cento dell’acqua estratta dalle falde del territorio non è potabile e dev’essere purificata e desalinizzata da macchinari alimentati a elettricità, e lo stesso vale per quelli fognari e per le pompe della distribuzione. Secondo l’ufficio dell’Onu per il coordinamento delle questioni umanitarie, l’Autorità idrica palestinese ha annunciato che, a causa dell’arresto o delle limitazioni imposte alle strutture idriche, igieniche e di pulizia, le forniture d’acqua sono diminuite di oltre il 40 per cento.

La situazione non ha fatto che peggiorare dopo il 17 maggio, quando le tubature dell’acqua e le fogne che servono oltre 140mila persone nell’area di Khan Yunis e della parte centrale della Striscia sono state danneggiate dai bombardamenti aerei. In tutto sono stati danneggiati diecimila metri di fognature e tubature d’acqua potabile e reflua, alcuni mezzi usati per lo spurgo delle fogne, pozzi e una stazione di pompaggio delle acque di scarico.