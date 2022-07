Gli americani imprecano a più non posso. Secondo alcuni linguisti, ogni mille parole pronunciate, in media cinque sono parolacce. Se si tiene presente che tante persone non dicono abitualmente volgarità quando parlano – una ricerca condotta su un gruppo di studenti universitari ha rilevato che quasi la metà di loro non lo faceva affatto in una normale conversazione – è possibile che chi lo fa pronunci 9,43 parolacce ogni mille parole. Eppure nel 1986 gli uomini erano responsabili del 67 per cento delle parolacce dette in pubblico, mentre nel 2006 la percentuale era scesa al 55 per cento, probabilmente non perché gli uomini imprecassero di meno.

E se anche voi siete come molti americani, negli ultimi due anni siete diventati un po’ più scurrili. Tra il 2019 e il 2021 le imprecazioni più comuni su Facebook sono aumentate del 41 per cento, su Twitter del 27 per cento. A quanto pare i bambini dicono più parolacce. Gli adulti ne usano di più al lavoro.

Le persone che conosco e che non avevano mai imprecato prima della pandemia, ora lo fanno un po’ di più, e i miei amici che una volta imprecavano con moderazione sono diventati dei geyser di volgarità.

Parole e intenzioni diverse

Questo in apparenza potrebbe sembrare un fatto negativo, la prova che l’infelicità è aumentata, una conferma del degrado culturale generale o di tutto quello che ci spinge a dire parolacce. O forse le parolacce sono semplicemente un modo per trovare un po’ di sollievo nei momenti difficili. In fondo, non sarebbe un male. In realtà, imprecare può essere sia negativo sia positivo per voi e per la società. Il segreto è imparare come e quando farlo e quando invece è meglio evitarlo.

Un’imprecazione comprende molte parole e intenzioni diverse. Può trattarsi di una lieve modifica a un’espressione, “sono maledettamente stanco” , di una battuta, “per mia moglie dico troppe parolacce, ma secondo me è una stronzata”, o di un’oscenità offensiva che può porre fine a una carriera o a un matrimonio (non faccio esempi; voglio mantenere il mio posto di lavoro e rimanere sposato). Le classificazioni delle parolacce, come il classico testo dell’antropologo Montague Francis Ashley-Montagu The anatomy of awearing (Anatomia dell’imprecazione), distinguono tra imprecazioni generiche, “maledizione”, imprecazioni contro qualcuno, “che tu sia maledetto” e bestemmie , “per Dio”.