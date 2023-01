Dinamiche alterate Se la vostra vita non è tornata alla “normalità” precedente al 2020, tenete presente che questo vale per tante altre persone. In un sondaggio condotto nel marzo 2022 dalla Kaiser family foundation , il 59 per cento degli intervistati ha dichiarato di non aver ripreso pienamente le attività pre-pandemia.

Sfortunatamente il covid-19 sembra sfuggire a questa dinamica. L’aspetto sociale più significativo emerso durante la pandemia è stato il modo in cui il virus ha costretto le persone a isolarsi. Quelle abbastanza fortunate da non aver perso un familiare o una persona cara hanno comunque dovuto affrontare il trauma della solitudine. A quanto pare, anziché sentirci uniti nelle difficoltà, siamo ancora intrappolati in una solitudine diventata abituale e in cui i rapporti sono stati interrotti e mai ripristinati. Molte persone continuano a vivere da sole, senza la compagnia degli amici o delle persone care che possano aiutarle a ricostruire la loro vita. Forse anche voi che leggete potreste essere in queste condizioni.

Le comunità possono rivelarsi incredibilmente solide dopo aver subìto un trauma. Durante i bombardamenti tedeschi della seconda guerra mondiale i londinesi diedero prova di un grande spirito di unità e in seguito ricostruirono insieme la città. Quando ho visitato l’isola tailandese di Phuket sei mesi dopo lo tsunami del 2004 , che aveva provocato di migliaia di morti e un numero molto maggiore di sfollati, ho assistito a una ripresa miracolosa. In molti luoghi non c’era quasi più traccia della recente tragedia. È stata un’esperienza toccante.

Una delle dinamiche che continuano a essere alterate rispetto al passato è sicuramente quella del lavoro, che per milioni di statunitensi si è trasformato da esperienza sociale a una realtà fatta di isolamento in cui si è costretti a restare seduti davanti allo schermo di un computer a chilometri di distanza dagli altri. Probabilmente l’attività lavorativa non tornerà mai alla normalità, soprattutto negli uffici. Secondo l’ufficio del censo degli Stati Uniti la percentuale di persone che lavorano da casa è triplicata tra il 2019 e il 2022. Oggi il lavoro da remoto non è più necessario da un punto di vista sanitario, eppure nel 2022 il 59 per cento delle persone il cui lavoro può essere svolto a distanza continua a farlo da casa, per tutto il tempo o comunque per una buona parte. Quasi tutti lo fanno per scelta, nonostante il 60 per cento dichiari di sentirsi meno in contatto con i colleghi rispetto a prima del 2020.

Un aspetto ancora più pericoloso per il benessere della gente deriva dal fatto che oggi le persone si concentrano sulla socialità molto meno rispetto al passato. Alcuni amici che di recente ho incontrato per la prima volta dal 2020 mi hanno confessato che non vanno mai alle feste né in casa d’altri, mentre prima della pandemia uscivano molto spesso. In un sondaggio condotto dal Pew research center nel maggio 2022, il 21 per cento degli intervistati ha dichiarato che per loro la socialità era diventata più importante dopo l’avvento della pandemia, ma il 35 per cento aveva fornito una risposta opposta, rivelando di dare meno importanza alla socialità rispetto al passato.

Prove aneddotiche e dati confermati

È probabile che alcune persone incontrino meno spesso i loro cari a causa della paura della malattia. Eppure, quando ho insistito con i miei amici affinché mi fornissero una spiegazione per il loro isolamento, mi hanno risposto che semplicemente avevano “perso l’abitudine” a vedere gli altri. Queste prove aneddotiche sono confermate dai dati: la maggior parte degli intervistati in un sondaggio condotto nella primavera del 2022 su alcuni americani adulti ha dichiarato di incontrare maggiori difficoltà nel creare relazioni. Solo il 9 per cento provava timore all’idea di una vicinanza fisica con gli altri, mentre la principale fonte di ansia (29 per cento degli intervistati) era il fatto di “non sapere cosa dire o come interagire”. Molti di noi, in sostanza, hanno dimenticato come si fa a coltivare le amicizie.

Questa solitudine abituale sempre più diffusa rappresenta una crisi sanitaria. Nel corso degli anni le ricerche hanno confermato che l’isolamento è legato alla depressione e all’ansia. Inoltre questa condizione aumenta il rischio di morte prematura, di malattie cardiovascolari, di infiammazioni, di alterazioni ormonali e disturbi del sonno.