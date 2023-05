La gentilezza e l’amabilità, per quanto siano due qualità eccellenti, non sono la stessa cosa. Chi è gentile si comporta bene con gli altri, mentre chi è amabile cerca di essere cordiale e benevolo. Non sempre questi due aspetti vanno insieme. Qualcuno, per esempio, sostiene che i newyorchesi siano gentili ma non amabili (“Hai una gomma a terra, deficiente. Passami il cric!”), mentre i californiani sarebbero amabili ma non gentili (“Mi pare che lei abbia una gomma a terra. Buona giornata!”).

Nonostante le differenze pratiche tra questi due tratti caratteriali, i sociologi di solito non separano l’amabilità dalla gentilezza, ma le accorpano in un’unica qualità, il “comportamento prosociale”. Questa categoria comprende azioni come aiutare gli altri senza alcuna richiesta né ricompensa, fare beneficienza e rivolgere un complimento a qualcuno. Diverse ricerche indicano che il comportamento prosociale favorisca la felicità più delle azioni volte a procurare piacere a se stessi. È vero anche l’inverso: un recente esame della letteratura accademica ha rivelato che le persone più felici agiscono in maniera più prosociale. In sostanza, per il nostro benessere, abbiamo ottime ragioni per essere gentili.

Sfortunatamente non sempre ci riusciamo. Di solito ci comportiamo male perché gli altri non sono gentili con noi. Per esempio può capitarci di voler essere più gentili con il partner e cominciare la giornata con le migliori intenzioni. Ma poi, a colazione, il partner ci dice con la massima disinvoltura qualcosa che interpretiamo come una critica. Così reagiamo bruscamente, provocando la rabbia dell’altro. E cominciamo a litigare. Il modo migliore per evitare questa spirale negativa è quello di avviare e rafforzare un meccanismo opposto, quello in cui la gentilezza produce felicità e la felicità, a sua volta, produce gentilezza.

La maggior parte di noi si considera gentile nei confronti degli altri. Secondo uno studio britannico il 98 per cento delle persone pensa di essere più amabile della media. Se fosse vero (e matematicamente possibile) aiuteremmo costantemente i nostri vicini, diventeremmo sempre più felici e di conseguenza vorremmo aiutare ancora di più gli altri. Questo è il principio del circolo virtuoso prosociale.

Purtroppo è facile che questa catena si interrompa. A volte succede per caso: mentre facciamo la spesa riceviamo un messaggio con cui scopriamo che nostro figlio ha preso un brutto voto in matematica, così ci mostriamo impazienti con il cassiere. Ma in molti casi la colpa è di persone negative che vogliono punire il comportamento prosociale e trasformano i buoni sentimenti in emozioni ostili.

Negli anni duemila, per esaminare questo fenomeno in laboratorio, i ricercatori hanno condotto “esperimenti per il bene pubblico” in sedici comunità sparse per il mondo. Si trattava di esperimenti in cui i soggetti dovevano decidere se contribuire pubblicamente e volontariamente a una serie di investimenti i cui benefici sarebbero stati distribuiti a tutto il gruppo a prescindere dall’offerente iniziale. In queste situazioni i partecipanti possono reagire ai contributi degli altri co accettandoli o ricorrendo ad azioni punitive. I ricercatori hanno riscontrato che nelle comunità senza solide norme di collaborazione civica, gli attori antisociali punivano i contribuenti più generosi.

Intuitivamente siamo tutti capaci di riconoscere questi sabotatori della gentilezza-felicità. In uno studio del 2014 intitolato “I troll vogliono soltanto divertirsi”, tre psicologi hanno analizzato il comportamento delle persone che amano pubblicare materiale negativo e offensivo online soltanto per dare fastidio. I ricercatori hanno scoperto che l’attività di “trolling” si collegava a tratti negativi della personalità come la psicopatia e il machiavellismo (due elementi della cosiddetta “triade oscura”). Ulteriori ricerche hanno confermato che circa il 7 per cento della popolazione presenta personalità legate alla triade oscura. In altre parole, i troll sono tra noi.

Anche se non possediamo questi tratti, nei momenti in cui veniamo puniti per la nostra gentilezza è molto probabile che reagiremo a tono. Ecco come si traduce tutto questo nella vita reale: immaginiamo di cominciare la giornata con tutte le intenzioni di comportarci gentilmente e la convinzione che grazie a questo impegno otterremo la felicità come ricompensa. Con questo proposito, pubblichiamo qualcosa di positivo su un social network, nel tentativo di rallegrare la giornata di qualcuno. Come è ormai quasi inevitabile – a dimostrazione del fatto che i social network sono una comunità a bassissima cooperazione – riceviamo una risposta aggressiva: un utente sostiene che il nostro intervento sia del tutto idiota. Improvvisamente innervositi, rispondiamo a nostra volta con un insulto. E così via.

Per fare in modo che le nostre buone intenzioni arrivino alla fine della giornata, dobbiamo proteggere il circolo virtuoso ed evitare i sabotatori. Ecco tre strategie per restare sul cammino della gentilezza e della felicità.