A mezzanotte del 4 agosto 2019 le linee telefoniche e le connessioni internet del Kashmir si sono improvvisamente interrotte. Il 5 agosto 2019 sette milioni di persone sono rimaste bloccate nelle loro case per un rigido coprifuoco militare. Circa diecimila sono state arrestate e sottoposte a detenzione preventiva. Alcune sono ancora in carcere. Il 6 agosto il parlamento ha approvato una legge che ha privato lo stato di Jammu e Kashmir dell’autonomia e dello statuto speciale garantiti dalla costituzione indiana, dividendolo in due territori separati, il Ladakh e lo Jammu e Kashmir. In base alla legge il Ladakh non avrà un suo parlamento e sarà governato direttamente da New Delhi.

A quel punto ci hanno detto che il problema del Kashmir era finalmente risolto, una volta per tutte. In altre parole, la sua battaglia decennale per ottenere l’autodeterminazione, costata la vita a decine di migliaia di soldati, militanti e civili, a cui vanno aggiunti migliaia di corpi torturati e “scomparsi”, era finita.

Nel parlamento indiano il ministro dell’interno Amit Shah si è spinto ancora più in là. Ha dichiarato di essere pronto a dare la vita per conquistare i territori che l’India definisce come “Kashmir occupato dal Pakistan” (Pok) e che gli abitanti di quelle terre chiamano Azad Kashmir, oltre alle province di frontiera Gilgit-Baltistan. Shah ha tirato in ballo anche la regione dell’Aksai Chin, un tempo parte del regno di Jammu e Kashmir e attualmente controllata dalla Cina.

Con quelle parole il ministro si è addentrato in un territorio pericoloso. I confini di cui parlava, infatti, separano tre potenze nucleari. Tra inopportuni slanci di gioia per le strade dell’India, la tensione generata dall’umiliazione inflitta al Kashmir ha intensificato l’aura del primo ministro Narendra Modi, già considerato da molti una specie di semidio. L’istituto meteorologico indiano ha deciso provocatoriamente di includere il Gilgit-Baltistan nelle sue previsioni meteo. Il governo cinese ha risposto invitando l’India a “usare prudenza sia nelle parole sia nei fatti per quanto riguarda il confine”, ma in India pochi ci hanno fatto caso.

Controllo assoluto

A un anno da quando l’India ha cancellato l’autonomia del Kashmir, la lotta non è affatto finita. I mezzi d’informazione sostengono che nei mesi scorsi siano stati uccisi 34 soldati, 154 militanti e 17 civili. Il resto del mondo, traumatizzato dalla pandemia di covid-19, ha comprensibilmente trascurato le sofferenze che il governo indiano ha inflitto alla popolazione del Kashmir. Il coprifuoco e il taglio delle comunicazioni, con tutte le conseguenze del caso (mancato accesso agli ospedali, ai luoghi di lavoro, ai negozi, alle scuole, alle persone care) sono andati avanti per mesi. Un controllo così stretto non è stato imposto nemmeno dagli Stati Uniti durante la guerra con l’Iraq.

Per mettere in ginocchio il pianeta e spingere molte persone al limite del crollo nervoso sono bastati pochi mesi di quarantena, senza alcun coprifuoco militare o taglio delle comunicazioni. Pensate agli abitanti del Kashmir, sottoposti all’occupazione militare peggiore del mondo. Oltre al dolore portato dal virus, queste persone hanno dovuto fare i conti con labirinti di filo spinato, irruzioni dei soldati nelle loro case, pestaggi di uomini e stupri di donne, distruzione delle scorte di cibo, grida di uomini torturati amplificate da sistemi di diffusione audio.

A tutto questo aggiungete un sistema giuridico che per un anno intero ha permesso l’interruzione della connessione internet e ha ignorato seicento petizioni depositate da chi voleva solo sapere dov’erano finiti i suoi familiari. Come se non bastasse, è stata approvata anche una nuova legge sul domicilio che concede a tutti gli indiani il diritto a trasferire la propria residenza in Kashmir. I preziosi certificati di residenza degli abitanti del Kashmir hanno improvvisamente perso il loro valore legale. Oggi tutti quelli a cui viene negata l’autorizzazione possono essere espulsi. Il Kashmir, in sostanza, sta subendo una cancellazione culturale.

La riforma del domicilio è legata alla nuova legge sulla cittadinanza (Caa), una norma palesemente contro i musulmani approvata nel dicembre del 2019, e al Registro nazionale della cittadinanza (Nrc), che teoricamente dovrebbe permettere d’individuare gli “infiltrati bengalesi” (naturalmente musulmani) che il ministro dell’interno chiama amorevolmente “termiti”. Nello stato di Assam l’Nrc ha già seminato il caos. Mentre molti paesi affrontano una grave crisi dei rifugiati, il governo indiano sta trasformando i suoi stessi cittadini in profughi, creando una massa spaventosa di apolidi.

La Caa, l’Nrc e la nuova legge sul domicilio in Kashmir obbligano anche i residenti a presentare una serie di documenti approvati dallo stato per ottenere la cittadinanza nel proprio paese. (Le leggi di Norimberga approvate dal partito nazista nel 1935 stabilivano che solo i cittadini in possesso di documenti approvati dal Terzo Reich potessero ottenere la cittadinanza tedesca). Come potremmo definire tutto questo? Un crimine di guerra? Un crimine contro l’umanità? Come dovremmo chiamare la collusione tra le istituzioni e i festeggiamenti nel strade dell’India? Democrazia?