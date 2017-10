Raqqa è stata liberata ma la pace è ancora lontana

Era la capitale del gruppo Stato islamico (Is) in Siria, come Mosul lo era stata in Iraq, e da lì gli assassini jihadisti organizzavano i loro attentati in tutto il mondo, a cominciare dall’Europa. Il 17 ottobre è arrivata finalmente la liberazione di Raqqa, città martoriata dagli estremisti islamici che l’avevano conquistata tre anni fa. È una grande notizia, ma cosa succederà in futuro?

La guerra in Siria, tanto per cominciare, non è finita, perché contrariamente a quello che vorrebbero farci credere Bashar al Assad e i suoi alleati russi e iraniani, il conflitto non era tra l’Is e il regime di Damasco. Nata dalle manifestazioni democratiche organizzate in Siria come nel resto del mondo arabo nel 2011, questa guerra oppone la maggioranza sunnita della popolazione alla dittatura del clan Assad, appartenente alla minoranza alauita, ramo dello sciismo.