In Libano comincia la nuova partita geopolitica del Medio Oriente

Come un albero che nasconde la foresta. L’albero è il destino di Saad Hariri, primo ministro dimissionario del Libano, che ora è stato invitato ad andare in Francia. A quanto pare il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman lo ha costretto a farsi da parte convocandolo a Riyadh 12 giorni fa per fargli leggere una lettera di dimissioni che non aveva scritto.

Il principe rimproverava al primo ministro di essersi mostrato troppo accomodante con gli alleati libanesi dell’Iran. Hariri subiva una forte pressione, anche perché appartiene a una famiglia che ottiene il grosso dei suoi guadagni in Arabia Saudita e possiede la doppia nazionalità.

In questo modo si è creata una situazione scomoda, perché l’Arabia Saudita ha imposto le dimissioni al primo ministro di un paese straniero e sembrava avere intenzione di trattenerlo sul suo territorio. Fino a quando Emmanuel Macron ha ottenuto che Hariri e i suoi familiari potessero spostarsi in Francia.

Fermare l’Iran sciita

Tanto meglio per Hariri e soprattutto per il Libano, che adesso potrà uscire dal vuoto istituzionale in cui è stato spinto da queste dimissioni che non diventeranno effettive fino a quando non saranno presentate ufficialmente al capo di stato, a Beirut.

Tutto questo è importante, ma l’aspetto essenziale è un altro. Dietro l’albero c’è la foresta: il principe ereditario saudita, un giovane uomo che si fa chiamare MbS dai suoi sostenitori, vuole fermare l’avanza dell’Iran sciita e persiano nel mondo arabo e sunnita, e ha deciso di cominciare dal Libano.