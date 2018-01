Cinque motivi di preoccupazione sull’Iran

I morti sarebbero nove. Nonostante il numero di manifestanti sia ancora abbastanza limitato (soprattutto nella capitale, Teheran) non è da escludere che la Repubblica islamica sprofondi in una crisi devastante. Lo capiremo a metà settimana. Nel frattempo possiamo isolare cinque motivi di preoccupazione.

Il 1 gennaio 2018 in Iran è stato ucciso un poliziotto. È accaduto a Najafabad , nel centro del paese. Diverse altre città sono state teatro di nuove manifestazioni e in alcune occasioni sono stati assaltati commissariati e caserme.

Il quarto è che gli iraniani preferirebbero che il denaro ricavato dalla vendita delle risorse naturali venisse investito per migliorare il loro tenore di vita e non per sostenere il regime siriano e Hezbollah in Libano.

Il paese vive una guerra di trincea in cui i conservatori hanno pensato di approfittare delle prime manifestazioni per mettere in difficoltà Rohani. Il 30 dicembre 2017, però, è stato chiaro che in questo modo hanno scoperchiato il vaso di Pandora, e Rohani ha risposto proponendo di concedere più libertà a chi critica i politici e mostrando al contempo grande fermezza davanti alle violenze.

I conservatori non hanno ancora detto la loro ultima parola. A prescindere da come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, è evidente che in Iran esiste una vita politica sempre più complessa e sempre meno capace di incanalare il rifiuto di una teocrazia ormai disprezzata e assediata.

(Traduzione di Andrea Sparacino)