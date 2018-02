In Siria le stragi non fermeranno la guerra

C’era da aspettarselo. All’inizio della scorsa settimana avevo scritto che la situazione in Siria e in tutto il Medio Oriente si stava aggravando, e il 20 febbraio il ministro degli esteri francese l’ha ammesso senza riserve.

Il primo elemento di preoccupazione nasce dal fatto che il regime di Damasco, forte del sostegno dell’Iran, non intende negoziare ma solo schiacciare ciò che resta della ribellione democratica. È per questo che l’esercito di Assad ha lanciato un’offensiva nella regione di Idlib, nel nordest del paese, in cui russi, iraniani e turchi avevano concordato di creare una zona di deterrenza dove trasferire elementi dell’insurrezione e soprattutto gli sfollati in fuga dalla guerra.

Una speranza tragica

Invece questi profughi subiscono una pioggia di fuoco. La loro situazione però impallidisce davanti al tappeto di bombe con cui il macellaio di Damasco ha coperto la zona della Ghouta orientale, alle porte della capitale ma ancora controllata dai ribelli. Gli ospedali sono stati i primi bersagli. Resoconti affidabili parlano di 250 morti in 48 ore. Chi non muore sotto le bombe muore di fame. Questo regime e i suoi alleati ripetono i crimini di cui si erano macchiati ad Aleppo, e la barbarie è talmente atroce da spingerci a desiderare che gli autori vincano al più presto per far cessare il massacro. Ma il massacro non cesserà.