Quando questa decadenza brutale ha definitivamente sfiancato i russi, costretti a sopportare la miseria e un presidente alcolizzato, gli imprenditori e le forze di sicurezza (rappresentanti dei due grandi poteri russi) hanno messo sul trono una giovane spia, Vladimir Putin, che ha saputo far dimenticare la sua vicinanza a Eltsin promettendo di vendicarsi sui ladri e di spazzare via l’indipendentismo ceceno.

Tre decenni dopo la sua rivoluzione, la Francia entrò nella fase della restaurazione. Una fase simile di transizione l’attraversa oggi la Russia di Putin, ancora sotto shock per il passaggio al capitalismo, per la fine del suo impero e per gli stravolgimenti arrivati con la stessa immediatezza dell’avvento del comunismo nel 1917 o la fine dell’ancien régime in Francia.

Putin piaceva al popolo, era rassicurante. L’aumento del prezzo del petrolio gli ha permesso di aumentare le pensioni. In quegli anni è nata la leggenda di Putin, l’uomo che oggi i russi stanno per rieleggere, non perché abbia ricostruito il paese (non l’ha fatto) ma perché ha eliminato qualsiasi forma di opposizione.

Oggi non esiste più (o non esiste ancora) alcuna alternativa a lui. Dopo un secolo di caos ininterrotto, i russi preferiscono la continuità all’avventura, tanto più che la nuova affermazione internazionale del loro paese e la riconquista della Crimea hanno quantomeno alimentato l’orgoglio nazionale. Come la Francia della restaurazione, la Russia è in cerca di se stessa, in un’illusione di nome Putin.

