Nuvole minacciose sull’Europa 

Non siamo davanti alla fine dell’Unione europea, per diversi motivi. Perché la Brexit non fa certo invidia, perché troppi stati beneficiano della solidarietà europea per pensare di perderla, perché nessun sondaggio lascia intendere la possibilità che in un paese si affermi una maggioranza favorevole all’uscita dall’euro o dall’Unione e perché gli europei, governanti e cittadini, non sono così ciechi da non vedere che nel contesto segnato dal caos in Medio Oriente, da Trump e da Putin, l’Unione si suiciderebbe se voltasse le spalle all’unità.

Questo ragionamento risulta tanto più corretto se consideriamo che tutte le estreme destre europee hanno frenato gli slanci contro l’Europa per conquistare il potere o provare a farlo. Ormai la destra radicale parla di cambiare le politiche e il funzionamento dell’Unione anziché di uscire da quella che ha smesso di definire una “prigione dei popoli”.

In questo senso l’Unione è più solida e meno contestata rispetto al passato, ma al contempo è soltanto l’ombra di se stessa, segnata da divisioni profonde, senza più la forza trainante della locomotiva franco-tedesca.