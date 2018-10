È il momento di difendere la democrazia in tutta Europa

“La Germania”, mi ha risposto. “Tutto dipende dalla Germania”. Questo mi ha detto un parlamentare austriaco a cui avevo chiesto quanto fosse preoccupato per l’evoluzione del suo paese e dell’Europa centrorientale.

Forse è solo un momento difficile, ha aggiunto, ma se, com’è già successo in Austria, la destra tedesca accettasse di governare con l’estrema destra e di concederle ministeri importanti come l’interno o la difesa, permettendo così all’Alternativa per la Germania (Afd, il partito di estrema destra tedesco) di mettere le mani sui servizi segreti, l’esercito e la polizia (esattamente come sta accadendo a Vienna), allora sì che ci sarebbe da preoccuparsi.

“E secondo lei è possibile?”, ho domandato. Mi ha risposto con voce impassibile: “Chi avrebbe potuto immaginare l’elezione di Donald Trump, l’ascesa dell’Afd, il trionfo della Lega in Italia e dell’estrema destra in tutta l’Europa centrale, da Vienna a Roma? Molti elettori hanno paura degli imam, della disoccupazione, della riduzione dello stato sociale, dell’indebolimento degli stati. Hanno paura di tutto perché non capiscono più nulla degli stravolgimenti in atto. E quando vince la paura tutto diventa possibile. Tutto”.

Democrazia senza difese

Il mio interlocutore, che è stato di sinistra negli anni sessanta, ambientalista in seguito e oggi è centrista, chiaramente ha ragione. La Germania può cadere. Non è sicuro ma è possibile. Se dovesse succedere, chi resterebbe in Europa a difendere la democrazia, non la “democrazia illiberale” all’ungherese ma la vera democrazia?

La Scandinavia? Sarebbe bello, ma anche nei paesi scandinavi l’estrema destra avanza.

La Spagna? Certo, insieme al Portogallo è l’unico paese dell’Unione dove l’estrema destra non sta rinascendo dalle sue ceneri, ma la sua maggioranza di governo è fragile e la crisi catalana resta una bomba a orologeria.

La Francia? Sì, la Francia, ma una Francia isolata. Dopo questa conversazione viennese, mancando da Parigi da agosto per un libro sulla deriva di estrema destra dell’Europa centrorientale, sono tornato a immergermi nell’attualità francese via internet.

A meno di un anno e mezzo dalla sua elezione, Emmanuel Macron ricomincia da capo con un cambio di governo. Non è una notizia rassicurante, anzi è chiaramente un pasticcio in un momento così turbolento al livello internazionale. Ma c’è di peggio, per esempio le parole di Michel Onfray indirizzate al presidente della repubblica.