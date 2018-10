La vicenda Khashoggi disturba chi vuole vendere armi e petrolio

Angela Merkel ha tutte le ragioni per voler sospendere qualsiasi consegna di armi all’Arabia Saudita. D’altronde come si può accettare di apparire come alleati di un regime che ha appena commesso una tale “mostruosità”, per citare le parole della cancelliera?

Entrato sulle sue gambe nel consolato saudita di Istanbul, Jamal Khashoggi, in passato vicino alla famiglia reale e in seguito diventato un oppositore in esilio e un collaboratore del Washington Post, non è mai uscito dall’edificio. Il suo corpo è stato fatto a pezzi da un medico legale arrivato da Riyadh con altri quattordici uomini dei servizi segreti della monarchia saudita.

A quanto pare, molti degli agenti erano legati direttamente al principe ereditario Mohammed bin Salman, l’uomo forte del paese. Si tratta dunque di un crimine di stato, del tutto simile all’assassinio dell’oppositore marocchino Mehdi Ben Barka, commesso a Parigi nel 1965.

Tempo al tempo

A questo punto è talmente inutile cercare di negare i fatti che Riyadh non ci hanno più provato. Nella capitale saudita si limitano piuttosto a far credere che il principe ereditario non fosse al corrente di nulla e che si sarebbe trattato soltanto di una sfortunata iniziativa dei suoi collaboratori.

Davanti a una tale impudenza non possiamo che essere d’accordo con la cancelliera tedesca. Il problema è che Merkel parla soltanto di sospendere la consegna di armi “per il tempo necessario a risolvere la vicenda”. In altre parole, la Germania vuole lasciare tempo al tempo, trovare un colpevole e se possibile portare a termine un processo prima di lasciare che tutto torni a posto, perché nessuno potrebbe né saprebbe come mettere in quarantena la monarchia saudita.

In un mondo in cui il petrolio resta indispensabile per i trasporti e l’industria, nessuno può permettersi di ignorare il primo esportatore mondiale. La Russia stessa ha bisogno dei sauditi per stabilizzare o far aumentare il prezzo del barile.