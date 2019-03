Serve una nuova stagione nei rapporti tra l’Europa e Mosca

Le cifre parlano da sole. Gli abitanti della Cina sono il triplo di quelli europei e anche se il livello di vita della Repubblica popolare non è quello dell’Unione europea, il suo tasso di crescita è il triplo del nostro e il suo sviluppo tecnologico è ormai impressionante.

Per l’Europa, la Cina è diventata ormai una concorrente economica, industriale e finanziaria forte quanto gli Stati Uniti se non di più. Contro l’impero di mezzo – di mezzo mondo e non più solo dell’Asia – gli europei non possono più permettersi di non assumere una posizione comune ed è per questo che Emmanuel Macron ha avuto ragione di non intrattenersi da solo con Xi Jinping il 26 marzo a Parigi.

È vero, è piuttosto seccante dover ammettere che la Francia non ha più il peso politico di una volta e che non siamo più ai tempi in cui il generale De Gaulle poteva essere il primo dirigente occidentale a riconoscere il regime comunista a Pechino. Ci sarebbe piaciuto avere ancora lo stesso rapporto di forza di mezzo secolo fa, ma alla dolcezza delle illusioni dobbiamo ovviamente preferire la realtà delle cifre e invitare la cancelliera tedesca e il presidente della Commissione europea per ricevere insieme il presidente cinese.

Lucidità strategica

Questa decisione non cambierà radicalmente le cose ma farà capire a Pechino che la Francia è abbastanza lucida per contare più sulla sua alleanza con la Germania che sul suo orgoglio del passato e che a loro volta i tedeschi hanno capito che è meglio appoggiarsi sulla Francia che cercare di mantenere da soli il livello delle loro esportazioni.

Di rado l’Unione europea ha cosi chiaramente e frontalmente fatto capire di voler esistere e che bisogna fare i conti con lei. Il 26 marzo 2019 è una data importante, non si tratta di una dichiarazione di guerra economica alla Cina ma dell’avvio di una discussione tra due potenze per definire dei rapporti equi e reciprocamente interessanti.