Il sociologo Keith Kahn-Harris ha scritto uno dei testi più affascinanti sul negazionismo. In Denial: the unspeakable truth (uscito nel Regno Unito nel 2018) distingue tra negazione e negazionismo. La negazione è un processo individuale che rimanda al rifiuto psicologico di accettare come vero un fatto assodato. È una specie di processo di rimozione che ricorda il tentativo di ignorare una verità scomoda il più a lungo possibile. Il negazionismo, invece, non si limita a rimuovere la realtà ma ne costruisce una alternativa. In questo senso è un processo più complicato, che chiama in causa le diseguaglianze e le strutture di potere della nostra società.

Esistono molti esempi di negazionismo: da quello che minimizza, o respinge, i rischi del riscaldamento globale, a quello che mette in discussione l’olocausto, fino al negazionismo dell’hiv, che ha portato un’ex presidente del Sudafrica come Thabo Mbeki a bloccare la fornitura di farmaci antiretrovirali causando la morte di circa 330mila persone, secondo uno studio di Harvard. Il negazionismo rivela la volontà di confutare fatti empiricamente accertati per costruire una società alternativa, a partire spesso da un desiderio inconfessabile.

Negli ultimi mesi il concetto di negazionismo è stato evocato in tutti i paesi colpiti dall’epidemia di covid-19. Per riprendere le categorie di Keith Kahn-Harris, anche in questo caso possiamo distinguere tra negazione e negazionismo. Raccontando l’aumento dei contagi in Africa, per esempio, la Bbc ha parlato di negazione per descrivere la reazione della popolazione di alcuni paesi. In Nigeria, dove il lockdown è stato introdotto ancora prima che il virus si diffondesse per evitare il collasso del sistema sanitario, queste misure sono state accolte con diffidenza dall’opinione pubblica. Molti hanno una sorta di rifiuto psicologico nell’accettare la pandemia come un problema reale.

Christian Drosten, esperto del governo tedesco sull’epidemia di Sars-cov-2 e direttore dell’Istituto di virologia dell’ospedale Charité di Berlino, lo ha definito il “paradosso della prevenzione”. Nel momento in cui le misure di contenimento riescono a portare il virus sotto controllo, le persone vivono il lockdown come un’imposizione forzata. Una reazione, ha detto Drosten, che gli impediva di dormire la notte. Per certi versi si tratta di un paradosso che abbiamo osservato anche in Italia, dove la tempestiva decisione del governo di chiudere buona parte delle attività produttive è stata vissuta come un trauma dagli abitanti delle zone meno colpite. La negazione è stata una reazione psicologica diffusa, che rimanda al tentativo di allontanare da sé una realtà disturbante e difficile da accettare.

La rete

Ma il negazionismo non è la difficoltà psicologica di accettare una minaccia. È la decisione politica di ignorarla. Pochi politici esemplificano questo atteggiamento meglio del presidente statunitense Donald Trump. Per molti versi tutta la sua gestione dell’epidemia è stata uno straordinario esempio di negazionismo, incentrata su due priorità: la necessità di minimizzare la gravità del virus e la volontà di mettere fine al lockdown il prima possibile. L’Atlantic ha compilato una lista delle affermazioni mistificanti del presidente, per rivelare come buona parte di queste fosse falsa. Alcune frasi – il virus “è solo un’influenza”, “un giorno, come per miracolo, scomparirà”, i contagi stanno “scendendo dovunque”, gli Stati Uniti hanno condotto “più test di tutti gli altri paesi messi insieme” – riassumono bene la politica di Trump degli ultimi mesi: da un lato sdrammatizzare il problema, dall’altro promuovere storie clamorose e spettacolari sul virus, in modo da ignorarlo.

Per capire cosa sia il negazionismo, tuttavia, non è sufficiente riconoscere la falsità di queste storie. Non basta un debunking per rivelare la finalità del negazionismo, perché lo scopo del negazionismo, per tornare alla definizione di Kahn-Harris, non è dissimulare la realtà ma crearla.

Per molti mesi le parole di Trump non sono cadute nel vuoto. Una ricerca condotta dai ricercatori della Queensland university of technology in Australia ha rivelato che le teorie del presidente si sono diffuse rapidamente grazie a una rete informativa che spaziava dai social network a Fox News, passando per i sostenitori di teorie del complotto come QAnon e siti come Infowar, per l’alt-right statunitense e i gruppi vicini a Trump. Chi ha studiato queste narrazioni – l’idea che il virus fosse una “bufala” o che la pandemia fosse un complotto creato del mondo liberale per confondere la popolazione – ha evidenziato la continuità tra il negazionismo sulla pandemia e quello climatico, osservando che dietro c’erano le stesse fonti: quei think tank, individui e organizzazioni che Sheldon Whitehouse, senatore democratico del Rhode Island, ha definito “web of denial”, la rete dei negazionisti.