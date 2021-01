Il Fii è stato lanciato nel 2017 dal Public investment fund , il principale fondo sovrano della monarchia saudita e, come scrive il quotidiano Domani, Renzi ricopre un incarico nel comitato consultivo dell’istituto per cui percepisce uno stipendio annuale che può arrivare a circa 80mila dollari a seconda della sua partecipazione a riunioni ed eventi. Alla conferenza invece ha partecipato gratuitamente, al fianco di nomi come quello dell’ex velocista giamaicano Usain Bolt e dell’ex primo ministro australiano Kevin Rudd.

I temi di cui hanno parlato Renzi e Mohammed bin Salman (detto Mbs) non sono nuovi e fanno parte del tentativo di Riyadh di “ripulire la propria immagine” agli occhi della comunità internazionale, come denunciano da anni osservatori, ong e una vasta rete di dissidenti in esilio, che continuano a far sentire la loro voce nonostante le intimidazioni e le minacce. Nell’ottobre del 2020 Human rights watch ha lanciato una campagna globale per contrastare gli sforzi del governo saudita di insabbiare la disastrosa situazione dei diritti umani nel paese, che si è deteriorata da quando Mbs ha cominciato la sua ascesa al potere nel 2015. “Il governo saudita ha speso miliardi di dollari per ospitare grandi eventi d’intrattenimento, culturali e sportivi, nell’ambito di una strategia deliberata per allontanare da sé l’immagine di un paese che viola in modo pervasivo i diritti umani”. All’inizio di gennaio diversi attivisti e ong hanno denunciato come “ sportswashing ” l’organizzazione in Arabia Saudita dell’edizione 2021 del Rally Dakar e hanno invitato al boicottaggio.

Uno dei motivi per cui il piano è destinato al fallimento, sottolineava un articolo pubblicato su Middle East Eye nell’ottobre del 2018, è la mancanza di competenze fornite dal sistema scolastico saudita, indicato da Renzi come uno dei motori dello sviluppo del regno. “Il sistema educativo saudita fornisce a malapena le competenze più basilari per imparare a leggere, scrivere e far di conto, nonostante il suo bilancio astronomico, che nel 2017 era superiore a 53 miliardi di dollari”. L’istruzione in Arabia Saudita, continua l’autore dell’articolo che non rende pubblica la sua identità per motivi di sicurezza, “è pensata per generare risultati specifici e funziona come un’operazione per il controllo delle menti, con la sua enfasi esagerata sull’insegnamento dell’obbedienza incondizionata alle autorità”.

Da ex sindaco di Firenze, Renzi ci ha tenuto a sottolineare l’importanza delle città come guida di un nuovo rinascimento. E Mbs gli è stato molto grato e ha potuto così celebrare il parco che sorge al centro di Riyadh “grande tre volte Central park” e la futuristica megalopoli di Neom, un progetto da 500 miliardi di dollari avviato nel 2017 sul mar Rosso, come parte di Vision 2030. Il 10 gennaio il principe ereditario ha annunciato un nuovo ambizioso piano: The Line, la costruzione di una città a zero emissioni all’interno di Neom, che non avrà strade né macchine e sarà abitata da un milione di persone da tutto il mondo.

Il mito della nuova città

L’annuncio ha suscitato molte perplessità, espresse soprattutto sui social network. “Tutto quello che ha a che fare con Neom sembra uscito dall’immaginazione di un funzionario saudita dopo aver visto un film di fantascienza”, ha scritto su Twitter Gregg Carlstrom, corrispondente dell’Economist per il Medio Oriente. La consulente per i diritti umani Bethany Alhaidari ha sottolineato che “nessuna economia sotto un regime arcaico e autoritario è stabile, etica o degna di investimenti”. L’attivista saudita Alya al Huwaiti ha definito Mbs “il più grande responsabile dell’inquinamento al mondo”. Un articolo pubblicato dal Guardian nel maggio del 2020 denunciava che Neom sorge nelle terre ancestrali della tribù huwaitat e che almeno 20mila persone sono destinate al trasferimento, senza sapere quale sarà la loro destinazione. “Neom è costruita sul nostro sangue e sulle nostre ossa”, confermava al quotidiano britannico l’attivista Alia Hayel Aboutiyah al Huwaiti, che fa parte della comunità e vive a Londra.

Questi progetti faraonici sono spesso realizzati facendo ricorso alla manodopera straniera, il cui costo rende Renzi “da italiano, invidioso”. La stessa manodopera però che secondo il rapporto mondiale 2021 di Human rights watch continua a subire “abusi e sfruttamento, a volte equiparabili al lavoro forzato”. La stessa manodopera che spesso finisce nel mirino delle autorità: secondo Amnesty international nel 2019 due milioni di lavoratori stranieri sono stati arrestati con l’accusa di violare le leggi sul lavoro e sulla residenza e 500mila sono stati espulsi.