Audiard questa volta invece del suo abituale sceneggiatore Thomas Bidegain si è avvalso di due cineaste per la scrittura, Léa Mysius (Ava, 2017) e Céline Sciamma, quest’ultima ormai distribuita in Italia (Tomboy del 2011, Diamante nero del 2014, Ritratto della giovane in fiamme del 2019), per adattare e trasporre dagli Stati Uniti alla Parigi del 13° arrondissement – il quartiere cinese – le novelle di disperazione esistenziale di uno degli autori di fumetti statunitensi più celebrati della nuova generazione, Adrian Tomine, nella fattispecie quelle di Morire in piedi (Rizzoli Lizard).

Ha sorpreso ieri Les Olympiades, il nuovo film di Jacques Audiard presentato in Concorso . Per il bianco e nero scelto per la prima volta al posto del colore, per le tematiche, le modalità e il tono della narrazione. È quasi come se il cinema della nouvelle vague sulle relazioni amorose fosse riletto con il disincanto, la solitudine di oggi e soprattutto con l’attuale libertà sessuale, il sesso onnipresente ed esplicito.

I personaggi di Audiard sono come sempre ambivalenti, anzi ne sono qui il manifesto. Le azioni che seguono alle parole sono quasi sempre di segno opposto. Un ragazzo nero, Camille, che comincia la vita lavorativa dopo gli studi trova alloggio nell’appartamento di una ragazza franco-cinese, Emilie. Fuori questione che ci vada di mezzo il sesso, è l’iniziale premessa, e tuttavia velocemente sarà vero l’opposto. E ancora, presa in mano un’agenzia immobiliare, Camille, nel tentativo di reclutare una persona competente, trova una bella ragazza bianca, francese “de souche” come si dice, la quale però lo avverte subito che rischia la denuncia se fa tentativi in un certo senso. Sarà velocemente vero l’opposto.

Il sesso è continuo e nel realizzare per la prima volta un film interetnico sulle nuove generazioni, Audiard crea come un assioma tra relazioni sociali, intime e sessuali, come se la loro indagine fosse un’unica cosa, indissolubile, perché la realtà è questa. Anche quando sono virtuali, anzi più che mai quando sono virtuali. Come quando Nora, anche se sempre più innamorata della dolcezza di Camille, fa al contempo amicizia, via via sempre più intensa, con Jehnny, una ragazza che vende sesso via chat, la quale non sopporta più gli orrendi messaggi che riceve da alcuni e che la turbano nel profondo. Nora con il suo ascolto aiuterà questa ragazza e viceversa. C’è molta ironia e umanità nel film, il caos amoroso ed esistenziale, compreso quello tra persone del medesimo sesso, è qui portatore di verità e consapevolezza malgrado tutto, ha qualcosa di tonico. Perché in questa generazione apparentemente disincantata alla fine quello che affiora è una forma d’incanto ritrovato.

Non convince pienamente, invece, il nuovo film di uno dei cineasti contemporanei più originali e imprevedibili, Wes Anderson, con il suo French dispatch. Avvalendosi di un cast stellare, anglofono da un lato francofono dall’altro, nel mettere in scena, anche qui, una coralità di personaggi e storie, ricavate da un immaginario magazine statunitense pubblicato in una città altrettanto immaginaria del ventesimo secolo – il cui nome, Ennui-sur-blasé, è tutto un programma – il cineasta texano impregnato d’Europa fa un’evidente omaggio al New Yorker e un altrettanto evidente omaggio al fumetto.