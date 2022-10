È arrivato in sala il documentario di un grande regista, Gianfranco Rosi, già Leone d’oro e Orso d’oro, dedicato all’unica voce alta e insieme altra, semplicemente quanto potentemente umana: quella di papa Francesco. In viaggio, presentato Fuori concorso a Venezia, mette insieme con maestria e profondità – quella vera che si cela dietro l’apparente semplicità – materiali eterogenei rendendoli omogenei, unitari: le immagini d’archivio del Vaticano sui viaggi effettuati dal pontefice in gran parte del pianeta, materiali di repertorio, estratti da altri film, compresi quello dello stesso Rosi, e infine materiale inedito, girato appositamente. È un film capolavoro nel montaggio, che nel cinema equivale a una seconda scrittura. Ma molto umile e semplice nel presentarsi, proprio come l’oggetto del film. Un uomo che ponendosi come amico cerca di parlare all’essere umano – inteso come umanità tutta – poiché questi pare ormai sperduto in un grande nulla, in un limbo, come la magnifica locandina del film sembra evidenziare, cercando però di restituire una direzione, una linea di orizzonte.

Ma c’è anche un’evidente specularità sia geografica sia interiore nell’incrociarsi degli spostamenti del regista e del pellegrinare del papa, esplicitata fin dal dossier della produzione. Nel 2013, appena eletto, Francesco va a Lampedusa. Nel 2021 compie un importante viaggio in Medio Oriente, in Iraq e Kurdistan. Sono i medesimi luoghi raccontati da Gianfranco Rosi in Fuocoammare (2016) e Notturno (2020). Il destino di questo incontro-incrocio era quindi segnato, una predestinazione in positivo.

Si inizia in assoluto silenzio con il volto di Francesco filmato di profilo e in primissimo piano. E poi sentiamo la sua voce, ma non sono parole pronunciate in quel momento. Le labbra non si muovono. Ma la voce sorge: “Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del tutto inutile… in noi palpita un seme di assoluto… e soprattutto sogna… non avere paura di sognare… sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà”.