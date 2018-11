Il metodo Airbnb contro l’occupazione della Cisgiordania

Le parole “antisemitismo”, “discriminazione” o “persecuzione” stavolta vengono evocate per un pugno di dollari che finivano nelle tasche di una manciata di sfruttatori di terre sottratte a fini turistici, che commerciavano in beni rubati. È questo il senso del progetto di sottrazione della terra: comincia con una promessa divina e finisce con un bed and breakfast.

Ma non si è limitata a questo. Ha anche rivelato al mondo, involontariamente, la più grande delle bugie, la demagogia e i doppi standard dei coloni e dei loro sostenitori al governo. Quando questi gridano all’“olocausto” a proposito di alcuni bed and breakfast, significa che sono chiaramente a corto di argomentazioni.

Non potrebbe esserci una migliore notizia di questa. Bisogna ringraziare ed elogiare questa rete internazionale di accoglienza turistica, che dopo aver inventato un’attività di successo, ha avuto il coraggio di partecipare a un’iniziativa politica giusta. Airbnb ha spiegato che non ha bisogno di trarre profitto da terre dalle quali sono state cacciate persone. Può esistere un’affermazione più giusta?

Questa settimana un’azienda turistica ha realizzato da sola più di quanto tutta la sinistra sionista abbia mai fatto per porre fine all’occupazione. Airbnb (che ha deciso di togliere dalla sua piattaforma gli annunci delle case in affitto nei territori occupati da Israele in Cisgiordania) minaccia di essere un duro colpo ai mezzi di sostentamento illegali di duecento famiglie di coloni. Se ci fossero altre duecento aziende come Airbnb, il progetto di colonizzazione comincerebbe a pagare un duro prezzo economico e i suoi responsabili comincerebbero a chiedersi, insieme ad altri israeliani, se ne valga davvero la pena.

Jacuzzi nelle terre occupate, vacanze a pochi passi da un campo profughi, rilassatevi mentre assaporate la vista sui posti di blocco e versatevi un bicchiere di vino in un insediamento illegale, mentre il sole cala sullo sfondo pastorale dei rapimenti notturni dell’esercito israeliano: può esistere un progetto più inaccettabile?

Questo il tenore delle lamentele: “Due anni fa mia moglie Kalila e io abbiamo aperto il nostro bed and breakfast, chiamato Ruth’s House a Sde Boaz, vicino a Betlemme”, ha dichiarato al quotidiano Israel Hayom in quella che potrebbe essere letta come una divertente parodia. “È un bed and breakfast che abbiamo costruito con le nostre mani e pensato solo per le coppie, senza bambini. Negli ultimi due anni sono venute persone da tutto il mondo, per dimenticare la follia della vita quotidiana e per rilassarsi. Il bed and breakfast è un posto di dialogo, di conversazione tra le persone e di legami tra esseri umani, all’insegna di uno spirito positivo e non distruttivo, ed è questo che il boicottaggio sta cercando di distruggere”, ha dichiarato.

Tratteniamo a stento le lacrime, abbiamo il cuore spezzato. Dimentichiamo la follia quotidiana della città di Betlemme che, giusto di fronte, è tenuta in ostaggio. Basta svegliarsi all’alba e dirigersi al posto di blocco 300, per osservare i lavoratori a giornata ammassati come bestiame: altro che legami tra le persone.