Lana Del Rey, Let me love you like a woman

In una settimana in cui si parla quasi solo di quello che succede oltreoceano (buone notizie, finalmente), non possiamo non aprire con una grande cantautrice di musica americana: Lana Del Rey. Il suo nuovo disco, intitolato Chemtrails over the country club, non arriverà prima della primavera, a causa di un ritardo nella stampa dei vinili, però nel frattempo possiamo ingannare l’attesa con questo singolo.

Let me love you like a woman è prodotto da Jack Antonoff, già al lavoro sullo splendido Norman fucking Rockwell!, uno dei dischi più belli del 2019. Let me love you like a woman è un’ottima ballata al piano con inserti di chitarra, nella quale Del Rey ricorda le sue origini da “provinciale” (è cresciuta nel paesino di Lake Placid, nello stato di New York) e dice di essere pronta a lasciare Los Angeles, la sua città/musa.

Il brano finisce troppo presto, ma mette a segno una melodia come al solito di prima qualità. Lana Del Rey ha talento, classe e intensità, e lo dimostra anche in stavolta. Tra l’altro il 3 novembre, mentre tutti guardavamo con ansia Google maps per capire dove sono il Nevada e la Pennsylvania, la cantante ha annunciato che registrerà un disco di cover per Natale. Altro che Michael Bublé.