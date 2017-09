Una buona annata per il cinema italiano

A giudicare dai resoconti del festival veneziano e dai film italiani presentati a quello di Cannes, il 2017 è stato un anno buono per il cinema italiano. Non li ho visti tutti e non mi permetto di giudicarli, ma mi pare che, come sempre, si palesi una netta distanza tra quelli, diciamo così, italiani, e quelli, diciamo così, romani. Parlo del contesto antropologico ed economico che forma i registi, non delle ambientazioni dei film, che sono in netta prevalenza romane e accessoriamente napoletane, come se solo in queste due città ci fossero storie e situazioni degne di essere raccontate, con la differenza che i registi che raccontano Roma non sempre sono nati a Roma mentre quelli napoletani hanno radici più definite.

Forse perché i loro stessi registi in buona parte si sentono marginali, i buoni film romani e napoletani partecipano in genere di una fascinazione per la marginalità – ma non parlo, ovvio, di quelli finti, alla Sergio Castellitto. Come ai tempi del neorealismo, prima di Le infedeli di Mario Monicelli e Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni, mancano autori che, magari di origine borghese, si cimentano con il racconto della condizione borghese.

Una condizione ridotta peraltro a poche forze particolarmente cialtrone, culturalmente “berlusconiane” anche a sinistra, prive di una cultura che non sia quella, volgarissima, dei soldi e delle apparenze, del successo personale e dello spreco, e che ha sotto una massa di proletari piccolo-borghesizzati, ormai “un volgo disperso che nome non ha” e che si affida a ogni stagione a qualche demagogico, guru e tribuno (o tribuna) della politica, prodotto dalla mutazione economica e culturale di questi tempi.

A occhi aperti

Silvio Soldini continua a provare a raccontare onorevolmente una sorta di normalità. Ma Il colore nascosto delle cose è troppo poco crudele, troppo fiducioso nei buoni sentimenti per convincere. Che film diverso sarebbe stato se, invece di chiudere gli occhi come i suoi personaggi, avesse osato fermare il racconto nel momento in cui il personaggio del pubblicitario – un mestiere tra i più compromessi del presente, mai abbastanza vituperato – si allontana dalla ragazza cieca con cui si è incontrato e ha una storia, e in quello della furia antipietista della cieca più giovane, che vede meglio, mi pare, di quel che non vedano gli autori.