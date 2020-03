Gentile bibliopatologo,

necessitiamo di una sua consulenza. Si tratta della spinosa situazione del ricevere in prestito libri che non sono stati richiesti e che non si ha alcun interesse a leggere. Da più di un anno entrambe abbiamo diversi volumi, sequestrati in cima alla mensola dei libri da leggere, che puntualmente vengono scartati in quanto personae non gratae_. Quali sono le condizioni per liberare questi prigionieri? Riconsegnarli negletti e impolverati ai legittimi proprietari non pare un’opzione percorribile. Come faremo a confessare che no, non abbiamo neanche fatto un tentativo di leggere il tuo libro preferito, e che lo abbiamo sempre ignorato con pregiudizio? Tanto vale macchiarsi del peccato più grave, quello di coloro che non riconsegnano i libri ricevuti in prestito. Ma come convivere poi con il senso di colpa che ci assale ogni volta che si deve attingere dalla mensola o con l’angoscia provocata dalla temuta domanda se ci sia piaciuto il diabolico volumetto?_

-Anonime Collegiali

Care Anonime Collegiali,

potrei consigliarvi, banalmente, di far finta di aver letto il diabolico volumetto. Non è difficile, non richiede sforzi particolari e ci sono già due manuali che insegnano come farlo. Il primo, e più noto, è Comment parler des livres que l’on n’a pas lus (2007) di Pierre Bayard; il secondo, Who’s afraid of Jane Austen? How to really talk about books you haven’t read (2008) di Henry Hitchings, è nato in risposta al primo. Hitchings rimprovera a Bayard di affrontare la questione in modo troppo teorico, e preferisce seguire la via del pragmatismo anglosassone. I suoi consigli di non lettura vi porterebbero a vincere l’angoscia della tanto temuta domanda e a tacitare il senso di colpa (verso il prestatore; quanto al senso di colpa verso il libro e il suo autore, è tutta un’altra faccenda).