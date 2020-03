Gentile bibliopatologo,

in questi giorni di quarantena la cosa positiva è che finalmente posso dedicarmi completamente ai libri… La mia domanda è: come faccio però a passare da un libro a un altro? Ho appena finito un romanzo che mi ha travolta. È una di quelle (rare) volte che accade una cosa tanto imprevedibile quanto bella: il libro ti sceglie, ti fa fare i conti con la vita e quando finisce arriva una sensazione come di perdita, lutto. Come faccio ad abbandonare questa sensazione e ributtarmi in un’altra esperienza?

- Sospesa nel limbo

Cara Sospesa,

non si può prescrivere a un solo corpo una sola dieta senza che questa sia dannosa a una parte e utile all’altra, dice l’Ateniese nelle Leggi di Platone. E la cosa, bada bene, non riguarda solo i corpi e i cibi: “La maggioranza degli esseri umani”, scrive il grecista Eric R. Dodds commentando Platone, “può conservarsi in buona salute spirituale solo mediante una accurata dieta di ‘incantesimi’, cioè di miti edificanti e di formule energetiche di carattere morale”. Una dieta di incantesimi, già. Ma da chi farsela prescrivere?