Cara Riccarda, il primo che passa ti risponderebbe con una parola: tappi. Ce ne sono di ogni tipo, foggia e materiale. Ma tu l’hai chiesto a me, non al primo che passa, e io non smercio tappi: attacco bottoni. Dunque, il congegno che cerchi esiste, ed è stato presentato nel luglio del 1925 dal suo inventore Hugo Gernsback, membro dell’American physical society, ai lettori della rivista Science and Invention. Si chiama l’Isolatore, ed è un casco simile a quelli dei sommozzatori, munito di bombola di ossigeno.

Gentile bibliopatologo, esistono tecniche per riuscire a escludere i rumori che ammorbano la nostra vita di lettori? Io riesco a leggere solo in silenzio. E ormai non sopporto più i rumori intorno. Sono grave? – Riccarda

Immagina di startene seduta nel tuo studio, dice Gernsback, che aveva il tuo stesso problema. Magari hai chiuso le finestre, ma dai vetri filtrano comunque i rumori della strada. Qualcuno sbatte una porta, e tu perdi il filo del ragionamento. Oppure suona il telefono. O il citofono. Senza contare i mille modi in cui diventiamo disturbatori di noi stessi. Così, per ottenere la concentrazione assoluta, Gernsback ha costruito un casco di legno rivestito su entrambi i lati di sughero e ricoperto esteriormente di feltro, con due finestrelle per gli occhi e un diaframma che consente di respirare ma fa da schermo ai rumori. Era soddisfatto, ma stimava un’efficacia del 75 per cento. Ha cominciato allora a costruire un secondo prototipo (non ancora completato, al momento in cui scriveva), eliminando del tutto il legno e aggiungendo un cuscinetto d’aria, così da escludere il 90 o il 95 per cento dei rumori.

Poi certo, anche la vista ha le sue distrazioni, così Gernsback ha dipinto di nero le lenti, salvo due striscioline in cui entra appunto una riga: quella che devi leggere, o scrivere. Controindicazioni? Nessuna, salvo che dopo quindici minuti sei completamente rintronato. Nulla che non si possa risolvere aggiungendo una bombola a ossigeno, però. Ricapitolando: zero rumori, la visuale ridotta a una sola riga e, come ciliegina sulla torta, un respiratore artificiale. Con questo perfezionamento, conclude Gernsback, “la costruzione dell’Isolatore sarà considerata un grande investimento”.

Immagino che a questo punto siano entrati gli infermieri.