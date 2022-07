Ecco un fatto interessante. Solo il 14 per cento delle persone nel Regno Unito è “nero, asiatico, meticcio o altro” (cioè non bianco). Eppure è non bianca la metà –quattro su otto – dei candidati in lizza per prendere il posto del primo ministro britannico Boris Johnson, caduto in disgrazia, come leader del Partito conservatore, e dunque nuovo o nuova premier.

Nel caso vi stiate preoccupando, questo articolo non tratta della lotta intestina al Partito conservatore britannico. Non solo non so chi vincerà la competizione; non riesco nemmeno a preoccuparmene più di tanto. I conservatori con buona probabilità sono politicamente spacciati per le elezioni del 2024, indipendentemente da chi sceglieranno.

Il 12 luglio sera restavano solo otto candidati. Tre degli altri non hanno ottenuto i voti sufficienti per superare la prima fase di selezione. Ma anche tutti e tre quelli che non ce l’hanno fatta appartengono tecnicamente alle “minoranze visibili”: Sajid Javid, Rehman Chisti e Priti Patel.

Evviva la diversità

Per cui restano in lizza Kemi Badenoch (origini nigeriane, nata in Inghilterra), Suella Braverman (origini indiane, nata in Inghilterra), Jeremy Hunt (origini inglesi, nato in Inghilterra), Penny Mordaunt (idem come sopra), Rishi Sunak (origini indiane, nato in Inghilterra), Liz Truss (origini inglesi, nata in Inghilterra), Tom Tugendhat (idem come sopra), e Nadhim Zahawi (origini curde, nato in Iraq).

La maggior parte di loro probabilmente è laica, ma anche nel Regno Unito c’è ancora un piccolo prezzo politico da pagare per chi lo dichiara pubblicamente. Perciò almeno formalmente tre sono protestanti, due sono cattolici, due sono indù e uno è musulmano. E le donne sono la metà. Evviva la diversità, ma cosa di dice questo rispetto a 1) il Regno Unito, 2) l’occidente e 3) il mondo?