Cosa resterà di Boris Johnson? La sua attitudine da clown, che il settimanale britannico The Economist mette in copertina questa settimana? Oppure, più probabilmente, la Brexit e le sue conseguenze?

Johnson non ha inventato la Brexit, ma la sua adesione alla campagna del leave, quella per “lasciare” l’Unione europea in occasione del referendum del 2016, ha dato slancio e credito a una causa che era piuttosto marginale. I sostenitori della Brexit come Nigel Farage non sono stati presi sul serio (forse a torto) fino a quando Johnson non ha messo tutto il suo peso sulla bilancia, ottenendo una clamorosa vittoria.

Poco importa che Johnson avesse promesso “un futuro radioso” una volta che il Regno Unito si fosse liberato dei vincoli dell’Unione europea e che la maggior parte delle sue promesse si sia rivelata ingannevole. Quella scelta ha cambiato il destino dell’ex sindaco di Londra e soprattutto quello del paese, non necessariamente per il meglio.

Promesse irrealizzabili

Possiamo già stilare un bilancio della Brexit? I sostenitori dell’uscita dal club europeo sostengono che sia troppo presto. Tuttavia il mese scorso un think-tank londinese ha mostrato che, alle prese con gli stessi problemi di altri paesi (covid, emergenza climatica), l’economia del Regno Unito è stata danneggiata maggiormente rispetto a quanto sarebbe successo se il paese fosse rimasto nell’Unione. Alla fine del 2021 il Regno Unito registrava un pil in calo del 5 per cento, investimenti diminuiti del 13 per cento e scambi commerciali ridotti quasi del 14 per cento…

Re degli illusionisti, Johnson non ha mai riconosciuto il costo che la Brexit ha imposto al paese, anche perché aveva cavalcato l’onda della Brexit nella sua scalata ai vertici del partito conservatore. E pazienza se la sua promessa di “Global Uk”, di un Regno Unito che sarebbe ripartito alla conquista del mondo, si è rivelata leggermente più complessa del previsto. Il “sistema Johnson” è stato un’acrobazia permanente, fino a quando non ha più funzionato.