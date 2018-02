Manifesto per la liberazione del desiderio

Dicono che se sai fare una torta puoi fare una bomba. L’autrice di libri di cucina Ruby Tandoh, ex finalista della trasmissione Great british bake off, non si è mai preoccupata troppo di realizzare una glassatura perfetta – e buon per lei. Personalmente non le affiderei un’arma, ma il suo libro è una vera bomba.

Ciò che più mi fa amare Eat up: food, appetite and eating what you want è tutto ciò che non è. Non è un libro di ricette pieno di rimandi in stile food porn, con la foto dell’autrice ritratta sola nella sua cucina immacolata mentre avvicina alle labbra perfette uno scintillante boccone di qualcosa.

Non è un manuale su come salvare la propria anima mortificando la carne mediante la malnutrizione. Non è il racconto delle vicissitudini emotive di una giovane donna servite al sangue con lieto e sdolcinato fine per contorno. Proprio come Tandoh, questo libro non è altro che se stesso: un libro strano, speciale, a volte ripetitivo che in ogni caso è più di quanto ci si aspetterebbe.