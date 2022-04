Mentre prosegue il massacro della guerra in Ucraina, un uomo sembra assaporare una triste vendetta, per non dire una certa felicità, per come sono andate a finire le cose. Ed è l’uomo che ha svolto un ruolo fondamentale nel dare avvio al conflitto nel 2014: Igor Girkin, noto anche come Strelkov.

Poche persone sono più detestate, in Ucraina, di Strelkov (userò il suo appellativo di battaglia, visto che lo preferisce al suo vero nome). Nell’aprile 2014, dopo che il governo provvisorio dell’Ucraina aveva dichiarato che avrebbe inviato le sue truppe per reprimere le rivolte filorusse nell’est del paese, Strelkov era partito dalla Russia con cinquanta uomini, attraversando il confine e causando abbastanza scompiglio da spingere l’esercito russo in un conflitto nel quale inizialmente Putin esitava a entrare. Nel 2014 Strelkov aveva quasi convinto Putin a fare quello che sta facendo adesso, ma non aveva ricevuto alcun attestato di gratitudine dal Cremlino. E aveva finito per essere marginalizzato, diventando – così sembrava – poco più che una rancorosa figura marginale.

All’epoca era opinione diffusa che Putin fosse uno scaltro e moderno uomo forte, più interessato all’autopreservazione e all’arricchimento della sua cricca che a una qualche ideologia. Al contrario Strelkov era un romantico, convinto assertore di un’idea d’impero russo mai davvero esistita al di fuori di una certa letteratura nostalgica e pseudostorica. Putin ha intrapreso una carriera burocratica, poi politica, consolidando il suo potere, mentre Strelkov si dedicava per hobby alla ricostruzione di battaglie storiche e combatteva volontario in Transnistria e nell’ex Jugoslavia. Nel 2022, tuttavia, Putin appare così infatuato dalla storia da non riuscire praticamente a parlare d’altro. Ha finito in buona parte per allinearsi alla visione del mondo di Strelkov, abbandonando il suo cinismo e il suo pragmatismo in favore di una sorta d’idealismo omicida.

La scelta tra due sedie

“Ho scritto più di una volta che il presidente è ‘seduto su due sedie che si stanno gradualmente allontanando sotto le sue chiappe’”, ha scritto recentemente Strelkov sul suo canale Telegram. “Le due sedie stanno per l’ideologia patriottica statale, rappresentata dall’insieme dei funzionari civili e militari, e un modello d’economia ‘liberal-oligarchica’. Il suo umile servitore ha inoltre avvertito il presidente russo che, per quanto possa essere stato comodo rimanere seduto così prima degli eventi di Crimea, adesso la cosa non è più possibile. Se Putin non vorrà cadere in mezzo alle due sedie, dovrà sceglierne una. E oggi – incredibilmente tardi, ma così sono andate le cose – la scelta è stata fatta”.

Effettivamente Putin sembra ormai pochissimo interessato all’economia aperta che ha difeso per i primi 21 anni del suo governo. Sicuramente gli interessano poco le fortune dei russi più facoltosi, o gli effetti delle sanzioni senza precedenti dell’occidente contro tutti i russi, dai suoi amici più intimi ai milioni di lavoratori ordinari. Non ascolta più i “liberali sistemici” a lui vicini, artefici della relativa prosperità petrolifera della Russia e che hanno alimentato il sostegno popolare a Putin. La recente e improvvisa emigrazione di uno di loro, Anatolij Čubajs, un uomo al quale il presidente russo deve buona parte della sua ascesa, è un segnale che quel gruppo non ha più un posto nel sistema di potere di Putin.