Nel 2010 la giornalista Agnès Giard, storica esperta di sesso e autrice dell’ottimo blog Les 400 culs per Libération, pubblicava per l’editore Le cherche midi un saggio che è tuttora un riferimento: Le sexe bizarre. Pratiques érotiques d’aujourd’hui (Il sesso fantasioso. Pratiche erotiche di oggi). Dove sono nel 2025 gli uomini che facevano l’amore con i tubi di scappamento? Dove sono i looners, i feticisti del pallone? Quale libreria bisogna frequentare per imbattersi in foto vintage di prostitute vestite da pagliacci? Quale cabaret offre spogliarelli a tema uncinetto? (Per tranquillizzare le persone interessate: le risposte si trovano in questa rubrica). Insomma, cosa rimane, oggi, del sesso bizarre?

La stessa parola bizarre è ambigua. Fa pensare al fascino e alla repulsione, a un interesse voyeuristico e a una sorta di giudizio. Bizarre indica poi l’appartenenza ai boomer e alla generazione X: così come le preferenze, le parafilie, i feticismi e altre perversioni sono state sostituite dai kink, bizarre è stato sostituito da queer. Non si tratta solo di un processo di anglicizzazione. Infatti, benché bizarre e queer rispondano alla stessa definizione, le loro connotazioni sono contrarie. Una persona queer appartiene a comunità progressiste, informate, schierate politicamente. Una persona bizarre, nel 2025, è semplicemente inquietante. Ecco perché preferisco parlare di statistiche: quantomeno ci si libera dal giudizio.

Per quanto mi riguarda – conoscete la mia passione per i numeri – tenderei a qualificare come bizarre ciò che il mondo della statistica definisce come trascurabile, cioè l’insieme di quello che si colloca all’opposto della norma. Per me sono bizarre le fantasie condivise da meno del 2 per cento della popolazione, ma ovviamente ciascuno dà la sua definizione.

Cominciamo con una definizione della parola. Agnès Giard parlava di “giochi sessuali fuori dalle norme: tacchi alti, solletico, baby filia (giocare al neonato), ipnosi erotica, dog play e splosh (cospargersi di liquidi o altri materiali), su siti amatoriali che in genere sfuggono a qualsiasi censura per via del loro contenuto non pornografico”. Il sesso bizarre riguarda minuscole comunità con i loro codici, il loro folklore e le loro celebrazioni.

Questa curiosità non si limitava ai contenuti della rete. Dalle cineteche ai festival, da luoghi come La fistinière (locale dedicato esclusivamente alla pratica del fist fucking) al mercato dei sex toys che ancora muoveva i primi passi, tutto sembrava celebrare un rapporto interessato e godereccio con il bizarre; mi ricordo con affetto di uno stimolatore clitorideo che assomigliava a una grattugia.

È bene precisare che, solo vent’anni fa, il sesso bizarre non era necessariamente apprezzato, se non a titolo di curiosità. Eravamo agli inizi di internet, prima che arrivasse il rullo compressore degli algoritmi: i contenuti erano talmente disordinati che, cercando un fertilizzante da giardino, ci si poteva imbattere in feticisti di maniglie delle porte. I navigatori stupiti scoprivano un mondo di fantasie internazionali – bizarre erano spesso le fantasie straniere – e assai più tollerante del loro ambiente quotidiano. Il bizarre includeva il bdsm, ma anche certi contenuti che oggi verrebbero classificati come lgbt+.

E poi la censura. Anche se ci sembrano lontane, le leggi statunitensi hanno un’influenza considerevole su quello che consumiamo, e addirittura su quello che desideriamo. Le leggi cosiddette Fosta/Sesta, che in teoria dovrebbero contrastare la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, hanno introdotto nel diritto statunitense la responsabilità dei fornitori di servizi online rispetto ai contenuti presenti sui siti.

Da allora i social network come Instagram sono diventati estremamente cauti sulla pornografia, l’erotismo e anche la nudità (tranne X, dato che Elon Musk se ne infischia della moderazione). Non va meglio per i social nati in Cina, come TikTok. Di fronte ai colossi della produzione di contenuti, l’Europa fatica a far sentire la sua voce, e d’altronde chi sarà disposto a lottare per l’esistenza di un erotismo che sarà bloccato, vietato e offuscato in ogni momento e angolo della rete?

Da ultima va citata la normalizzazione di certe nicchie ormai entrate nella logica della produzione di massa. Sono bizarre uno, dieci, cento video in cui compaiono dei tentacoli extraterrestri, ma quando se ne producono a migliaia, diventano semplicemente un’industria. Per di più questa sovrapproduzione rinchiude i consumatori in bolle di fantasie monotematiche. Poiché non potremo mai esaurire tutti i video di sesso tentacolare esistenti, non saremo mai obbligati a cercare qualcos’altro. Il colmo della normalizzazione è che anche sui siti porno la parola bizarre rinvia a contenuti che di strano hanno ben poco.