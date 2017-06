I socialisti spagnoli hanno qualcosa da dire alla sinistra europea

La vittoria di Pedro Sánchez al congresso del Partito socialista spagnolo (Psoe) sta portando dei risultati che vanno oltre l’impatto sul panorama politico del paese. È la dimostrazione che in un mondo di social network e di autonomie locali, gli apparati dei partiti e i loro megafoni nei mezzi d’informazione non sono onnipotenti. Che un altro modello di partito è possibile. Che i militanti contano, e non sono un gregge che si porta a pascolare quando lo dicono gli statuti. Che le primarie sono destinate a restare, anche se gli intellettuali non organici e inadeguati rispetto ai nuovi tempi si ostinano a tacciare di populismo tutti i fenomeni che non rientrano nei vecchi modelli in cui tutto dipendeva dai partiti e soprattutto dalle élite finanziarie, dei mezzi d’informazione e dello stato.

La possibilità di un Psoe ancorato a sinistra, come ha suggerito Sánchez davanti a migliaia di militanti entusiasti, smentisce i cinici e i commentatori che hanno accolto con favore la cospirazione antidemocratica più incredibile della politica spagnola degli ultimi anni. Sono le stesse persone che dentro e fuori del Partito socialista hanno spinto per l’astensione, permettendo a Mariano Rajoy di governare a capo del partito più corrotto d’Europa, come l’ha descritto elencandolo in ordine alfabetico la deputata Irene Montero nella sua brillante difesa della mozione di sfiducia.

Mantenere i valori socialisti

L’ondata di rabbia e speranza nata con gliIndignados ha raggiunto anche lo storico Psoe, come ha testimoniato Sánchez appena rieletto. Il punto è che la decadenza della socialdemocrazia non è inevitabile, ma dipende dalla capacità di mantenere i valori socialisti, da adattare alla nuova società, invece che scegliere una subordinazione pragmatica all’egemonia neoliberista.

In Europa vediamo che Jeremy Corbyn, deriso da tutti i benpensanti che lo consideravano il rappresentante di una sinistra antiquata, ha rilanciato un movimento di sinistra di giovani e lavoratori facendo perdere la maggioranza assoluta ai conservatori e aprendo per il laburismo la possibilità reale di vincere con un programma di sinistra. Perché Corbyn non si fa intimorire. Dopo l’incendio della Grenfell Tower a Londra, ha lanciato un appello per requisire gli appartamenti vuoti e destinati alla speculazione dell’elegante quartiere di Kensington, dove si trovava la torre, arrivando a proporre la loro occupazione se il governo non aiuterà chi è rimasto senza casa. Parole accolte con entusiasmo da migliaia di giovani che adesso si interessano alla politica. Invece il leggendario Pasok greco è scomparso, dopo la sua alleanza con i conservatori durante la crisi; il socialismo olandese, a sua volta tendente a destra, ha appena subìto un’ecatombe, e le politiche neoliberiste di François Hollande, guidate da Emmanuel Macron, hanno ridotto ai minimi termini il Partito socialista francese, che nel giro di un’elezione è passato dal tutto al niente.

Il Portogallo cresce, socialmente ed economicamente, con un’alleanza di sinistra guidata dai socialisti, e in Spagna il Psoe, con un ampio sostegno dei militanti e degli elettori socialisti, ripone le sue speranze in politiche chiaramente progressiste, in contrasto con le politiche economiche regressive avviate da Zapatero e ancora sostenute dai leader storici del Psoe.