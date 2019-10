Chi ha inventato la televisione?

Ci hanno chiamati “homo videns”. L’homo sapiens, l’uomo che sa, ormai non sa più. Siamo uomini e donne che guardano. Guardiamo, tra le altre cose, per cercare di non sapere. E guardare, in generale, è la cosa che facciamo più di ogni altra.

In media i 7,5 miliardi di abitanti del mondo guardano quattro ore di televisione al giorno. Significa che molti ne guardano sette, otto, o addirittura dieci, perché altri non la guadano quasi mai in quanto troppo poveri, o troppo orgogliosi, o troppo distratti. Significa che in media una persona, arrivata a settant’anni, ne avrà trascorsi dieci (120 mesi, 3.650 giorni) guardando la televisione. Le due uniche attività a cui dedichiamo più tempo nell’arco della nostra vita sono dormire e lavorare. Il fatto che oggi non ci sia più molta televisione in chiaro e che a farla da padrone siano i servizi on demand di serie televisive o i canali a pagamento di calcio o ancora i canali degli youtuber non cambia molto.

La tv è una delle tre attività (l’unica volontaria?) a cui dedichiamo la maggioranza del nostro tempo. Eppure non sappiamo da dove viene, chi l’ha inventata, come, quando e perché. L’homo sapiens, in un angolo, si sta sbellicando dalle risate.

Racconti di fantasia

Quando ero bambino ho imparato che Benjamin Franklin ha inventato il parafulmine, Thomas Edison la lampadina, Alexander Graham Bell il telefono, i fratelli Lumière il cinema, i fratelli Wright l’areo, Guglielmo Marconi la radio, Alexander Fleming la penicillina. E così via. A prescindere dagli eventuali dubbi sulla paternità di un’invenzione, c’era comunque una storia. Oggi, invece, siamo circondati da oggetti che sembrano non avere una persona né un luogo d’origine. Il primo di questi oggetti è stato la televisione. È come se la mancanza di una storicità contemporanea fosse cominciata con l’oggetto che ci è indispensabile per creare un presente perpetuo. O forse è perché, dato l’aumento vertiginoso di informazioni, è impossibile nascondere che quelle vecchie storie erano racconti di fantasia.