Non c’è niente di più pericoloso di un leader stupido

Come avrete notato, c’è un bel po’ di stupidità in giro per il mondo. Per fare un esempio ovvio, considerate quello che il giornalista Josh Marshall, ispirandosi al principio filosofico del “rasoio di Occam” , chiama “il rasoio di Trump” : quando cerchiamo di decodificare le azioni del presidente, è sempre più probabile che la spiegazione giusta sia la più stupida che ci viene in mente.

Il problema è in parte che diamo per scontato che certi tipi di persone – gli accademici, i potenti, i professionisti in giacca e cravatta, quelli che condividono le nostre idee politiche – non possono essere stupide. In realtà, sostiene Cipolla, la stupidità esiste in tutti i segmenti della popolazione. Solo che le persone non stupide non se ne rendono conto, e quindi sono destinate a sorprendersi ogni volta. “Sempre e inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero degli stupidi in circolazione”.

Quello che rende gli stupidi così pericolosi è che non ci si può basare sull’interesse personale per prevedere e spiegare le loro azioni. “Una persona intelligente può comprendere la logica di un bandito”, scrive Cipolla. “Le azioni di un bandito seguono uno schema razionale, di una razionalità perversa, se vogliamo, ma comunque razionale”. Quelle dello stupido no (alcune delle scelte politiche di Trump sembrano calcolate per garantirgli un vantaggio personale, ma molte altre no: perché provocare inutili tensioni politiche, o fare di tutto per sembrare più colpevole possibile in quello che è stato definito il Russiagate?).