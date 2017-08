Il senso comune può essere dannoso

Perché le persone credono a sciocchezze pericolose e antiscientifiche, come l’affermazione che i vaccini provocano l’autismo o che il cambiamento climatico non esiste? Di solito si dice che è per un miscuglio di stupidità, disinformazione e riluttanza ad affrontare verità che le spaventano.

Ma, a rischio di rendermi popolare come Gwyneth Paltrow a un meeting del General medical council, vorrei suggerire una risposta diversa: il senso comune. Dopotutto, l’idea che sia opportuno iniettare ai bambini sostanze brulicanti di agenti patogeni è assurda. Altrettanto bizzarro è pensare che dei semplici esseri umani abbiano potuto modificare il pianeta – il nostro intero, incommensurabilmente enorme pianeta! – solo bruciando qualcosa. E non parliamo poi della pastorizzazione. Per conservare il latte, lo sanno tutti, bisogna tenerlo al fresco, non riscaldarlo! E poi parlano di pensiero magico.

Teorie intuitive

Sì, sì, ovviamente lo so che tutte queste obiezioni sono sbagliate. Ma come ci spiega lo psicologo Andrew Shtulman nel suo affascinante ultimo libro Scienceblind, non c’è bisogno di essere stupidi per crederci. Basta essere condizionati dalle nostre “teorie intuitive” sulla realtà, dalle idee che ci portiamo dietro dall’infanzia, o che forse sono addirittura nei nostri geni, e soprattutto dagli esperimenti che conduciamo sul mondo dal momento in cui nasciamo.

Ogni bambino è un piccolo fisico, biologo e sociologo, e formula senza saperlo teorie che lo aiutano ad affrontare la vita. I neonati, per esempio, capiscono quasi subito che un oggetto solido non può passare attraverso un altro (dagli studi condotti per verificarlo risulta che rimangono perplessi e incuriositi quando gli vengono mostrate immagini illusorie che provano il contrario). Molto prima di studiare che esistono le molecole, ci viene da pensare che il calore sia una sostanza, che può saltare dalla fiamma alla nostra mano, o volare via se apriamo la finestra. È sbagliato, ma sembra ragionevole. Come l’idea che è meglio evitare le siringhe che contengono germi, fino a quando, un bel giorno, scopriamo che non è così.

Alcune delle nostre teorie vengono corrette molto presto. I bambini di quattro anni credono che se in un anno festeggi tre compleanni diventi più grande dei tuoi coetanei; ma quando arrivano a sette, sanno che non è vero. Altre teorie perdurano fino all’età adulta.