Abbiamo davvero bisogno della psicoterapia?

“I pazienti possono essere buoni terapisti di se stessi”, proclamava poco tempo fa il sito di Quartz alla luce di un nuovo studio che ha riscontrato una differenza irrisoria tra l’affidarsi a uno specialista in terapia cognitivo-comportamentale e il ricorrere a vari esercizi di autoaiuto. Naturalmente, un’affermazione simile farà arrabbiare gli psicanalisti (e la reazione corretta sarebbe assumere un’aria comprensiva e chiedere: “Perché pensa che questo la faccia tanto arrabbiare?”).

Come osserva Mark Brown in un suo articolo, dovremmo diffidare ogni volta che una scoperta sembra suggerire che la spesa pubblica di uno stato può diminuire se si dice alle persone di cavarsela da sole. Ma la soluzione dell’autoaiuto ha anche un altro limite che sarebbe bene non sottovalutare: come facciamo a essere sicuri di sapere quali sono davvero i nostri problemi?

Di solito, l’autoaiuto funziona così: c’è qualcosa che ci preoccupa – tendiamo a procrastinare, siamo restii ad assumerci qualsiasi impegno, siamo depressi – e cerchiamo un libro che ci aiuti a trovare una soluzione, proprio come cerchiamo un cacciavite o una chiave inglese se le gambe del nostro tavolo da cucina cominciano a traballare. Ma la mente non è un tavolo. Non c’è motivo di presumere – anzi ci sono buoni motivi per dubitare – che conosciamo le nostre ansie e paranoie più profonde.

Una faccenda personale

Invece di sperimentare tecniche per aumentare la nostra produttività, forse dobbiamo accettare il fatto che il nostro lavoro non ci soddisfa. Forse l’autoaccusarci di essere “restii ad assumerci qualsiasi impegno” è il nostro modo di razionalizzare la consapevolezza inconscia che il nostro partner non ci ama. Forse la nostra depressione non è il risultato di “pensieri automatici”, ma un segnale del fatto che stiamo vivendo la vita che hanno deciso i nostri genitori, e non noi.

O forse no: probabilmente alcuni problemi sono esattamente quello che sembrano. Ma la faccenda è così personale che anche il libro migliore del mondo può non cogliere nel segno, mentre un altro essere umano ha almeno qualche possibilità di riuscirci. E se la terapia cognitivo-comportamentale non è veramente meglio dell’autoaiuto, forse si può concludere che non sono gli psicanalisti problema, ma che bisogna cambiare terapia.