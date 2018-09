Egocentrici a nostra insaputa

Anni di convivenza con gli americani alla fine mi hanno convinto che il loro atteggiamento nei confronti di uno dei grandi dilemmi della vita è quello giusto: quando siamo al ristorante, è corretto rimandare indietro un piatto se non è come lo avevamo ordinato, cioè freddo se dovrebbe essere caldo, coperto di formaggio se lo abbiamo chiesto senza formaggio, e così via? Naturalmente, il terrore di noi inglesi di farci notare è così profondamente radicato in me che alla sola idea mi si stringe lo stomaco per l’ansia. Ma alla fine quello che mi ha convinto è stato rendermi conto che di solito quel terrore è una forma di egocentrismo.

Siamo davvero così importanti che se chiediamo di avere un piatto senza formaggio le persone che stanno cenando con noi rimarranno paralizzate per l’imbarazzo, rovineremo la giornata del cameriere e traumatizzeremo tutto il personale della cucina? Guardiamo in faccia la realtà: non lo siamo, siamo piuttosto in preda a quella che potremmo chiamare “reticenza egocentrica”. Paradossalmente, la nostra paura di essere al centro dell’attenzione parte dal presupposto che già lo siamo.

La reticenza egocentrica ha fatto capolino di nuovo l’altro giorno (o forse dovrei dire che si è rifiutata di farlo, per paura di dare spettacolo?) in uno studio sulla gratitudine, dal quale è emerso che le persone in genere sottovalutano quanto piacere può fare un biglietto di ringraziamento. Gli psicologi Amit Kumar e Nicholas Epley hanno chiesto a un gruppo di persone di inviare un biglietto di ringraziamento a qualcuno che aveva fatto la differenza nella loro vita. Nella maggior parte dei casi, le persone hanno pensato che le loro parole non avrebbero fatto tanto piacere ai destinatari – più di quanto non sia successo in realtà –, che li avrebbero messi in imbarazzo. Inoltre, si aspettavano che i destinatari avrebbero giudicato severamente le loro lettere.